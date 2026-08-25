Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 25 de agosto

Alertas

El área deestará bajo alerta por la presencia de viento, que alcanzará velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede generar una reducción en la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas, lo que requiere precaución en las actividades al aire libre.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enpresenta, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, y la humedad se encuentra en un 48%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.79 m/s desde el este-sureste.

El clima hoy martes 25 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento serán marcadas por el fenómeno del, lo que provocará un aumento en las temperaturas y un ambiente seco. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que podría intensificar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un leve ascenso en las temperaturas. Para el miércoles, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo mayormente despejado. El jueves, la mínima será de 11° y la máxima de 14°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes, se espera una mínima de 9° y una máxima de 18°, también con lluvias ligeras. Para el sábado, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, con cielo nublado. Finalmente, el domingo, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 20°, con nubes cubriendo el cielo.