Líder de secta polígama enfrentará sentencia por abuso infantil tras hallazgo en remolque

FOTO: Prevén sentencia al líder de una secta polígama tras hallazgo de niñas en tráiler en Arizona

FLAGSTAFF, Arizona, EE.UU. — Samuel Bateman, el líder de una secta polígama que ya cumple una condena federal de 50 años de prisión por coacción sexual a menores, se prepara para recibir una nueva sentencia el martes. Esta sentencia está relacionada con condenas estatales por el transporte de niñas en un remolque sin ventilación en el norte de Arizona.

Bateman, de 50 años, fue declarado culpable de tres cargos de abuso infantil tras una detención de tráfico en agosto de 2022 en Flagstaff, donde fueron encontradas tres niñas de entre 11 y 14 años dentro de un remolque. Este vehículo carecía de aire acondicionado y tenía un inodoro improvisado, un sofá y sillas de camping. Las autoridades fueron alertadas cuando alguien vio dedos pequeños asomándose por las rendijas de las puertas del remolque.

Cada uno de los cargos que enfrenta conlleva una pena mínima de cuatro a ocho años. El juez que lo sentencie tendrá la opción de imponer las condenas de manera consecutiva o concurrente.

Además de su condena federal, Bateman es conocido por haber formado un pequeño grupo disidente de la secta polígama que alguna vez lideró Warren Jeffs. Actualmente cumple una pena de 50 años en una prisión federal por haber obligado a niñas de tan solo 9 años a participar en actos sexuales con él y otros adultos, así como por intentar secuestrar a menores bajo custodia protectora.

Bateman, quien se autoproclamó profeta, llegó a afirmar tener más de 20 "esposas espirituales", de las cuales 10 eran menores de 18 años.

En el juicio estatal, Bateman admitió que sabía que las niñas habían permanecido en el remolque durante varias horas y que las condiciones de ventilación eran deficientes, aunque minimizó la gravedad de la situación.

Las autoridades federales informaron que Bateman había viajado extensamente entre Arizona, Utah, Colorado y Nebraska, mientras establecía una red separada de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta iglesia ha tenido su base en comunidades cercanas a Colorado City, Arizona, y Hildale, Utah, donde la influencia de la secta ha disminuido considerablemente a lo largo del tiempo.

Bateman fue uno de los seguidores más cercanos de Jeffs, quien actualmente cumple cadena perpetua en Texas por agresión sexual a menores. En 2017, una orden judicial colocó a los pueblos donde operaba la secta bajo supervisión, separando a la iglesia de sus administraciones locales. Sin embargo, el año pasado, esos pueblos fueron liberados de dicha supervisión, ya que se estima que los practicantes de la secta representan solo un pequeño porcentaje de la población local.

La historia de Bateman fue objeto de la serie de Netflix "Trust Me: The False Prophet".