Investigan si un hombre mató a su hijo de 7 años y luego se quitó la vida en Tucumán

FOTO: El hombre, de 38 años, y el niño fueron encontrados sin vida en una vivienda.

Un hombre de 38 años y su hijo de 7 fueron encontrados muertos este martes en una vivienda de barrio Sur, en San Miguel de Tucumán, en un hecho que es investigado por la Justicia y cuyas circunstancias todavía intentan establecerse.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el adulto habría matado al niño y posteriormente se habría quitado la vida. Sin embargo, esa secuencia deberá ser confirmada mediante las pericias y demás medidas dispuestas en la causa.

El episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Entre Ríos al 1100, en la zona sur de la capital tucumana. La Policía tomó conocimiento de la situación a partir de un llamado al sistema de emergencias 911.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. Al arribar al inmueble, los servicios de emergencia constataron los fallecimientos.

En el lugar trabaja personal policial y judicial, mientras que la investigación quedó en manos de la Fiscalía. Los peritos buscan determinar la mecánica de las muertes y reconstruir qué ocurrió en las horas previas al hallazgo.

Por el momento, no se difundieron oficialmente mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho. La causa permanece en investigación y la información es materia de actualización.

Informe de Rosalía Cazorla.