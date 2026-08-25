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Una jubilada falleció tras ser atropellada por un colectivo en Colegiales

Ocurrió en la parada de Metrobús, ubicada sobre la avenida Cabildo y Maure, mientras la víctima intentaba descender del transporte.

25/08/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Una jubilada falleció tras ser atropellada por un colectivo en Colegiales

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Buenos Aires, 25 agosto (NA) – Una jubilada falleció este martes por la mañana tras ser atropellada por un colectivo en el barrio porteño de Colegiales. El caso ya está judicializado.

El incidente se produjo en la parada de Metrobús, ubicada sobre la avenida Cabildo y Maure, cuando la mujer, de 78 años, fue arrollada por una unidad de la línea 67 de colectivo.

Según la información recabada, la víctima descendió del colectivo y al iniciar la marcha quedó enganchada del pie, siendo arrastrada unos metros, quedando atrapada debajo de la unidad.

Personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar junto con médicos del SAME, quienes constataron la muerte de la mujer.

El caso ya se encuentra judicializado y se aguarda saber qué medidas tomará la Justicia con respecto al conductor profesional.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Una jubilada fue atropellada por un colectivo en Colegiales.

¿Quién fue la víctima?
La víctima era una mujer de 78 años.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El hecho ocurrió el martes por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el accidente?
En la parada de Metrobús sobre la avenida Cabildo y Maure.

¿Cómo sucedió el atropello?
La mujer quedó enganchada del pie al descender del colectivo y fue arrastrada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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