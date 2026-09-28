Descubren cómo el café impacta en el cerebro y el intestino: beneficios de la cafeína y descafeinado

El café podría tener efectos que van más allá de la simple alerta. Un nuevo estudio, realizado por científicos del APC Microbiome Ireland en la Universidad College Cork, sugirió que tanto el café regular como el descafeinado pueden alterar la microbiota intestinal y, a su vez, influir en el estado de ánimo, el estrés, la memoria y la atención a través de la conexión intestino-cerebro.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications y financiada por el Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC), encontró que el consumo de café, tanto con cafeína como sin ella, se relacionó con cambios en la microbiota intestinal y diferencias en el estado de ánimo y el estrés.

Cómo afecta el café la conexión intestino-cerebro

Los científicos han estudiado durante mucho tiempo el café por sus posibles efectos en la digestión, el estado de ánimo y la salud general, pero no se había aclarado cómo se producen estos efectos. La nueva investigación se centró en el eje microbiota-intestino-cerebro, un sistema de comunicación bidireccional que vincula microorganismos en el tracto digestivo con el cerebro. Las señales pueden viajar entre el intestino y el cerebro a través de la actividad inmune, hormonas, nervios y compuestos químicos producidos por los microbios.

Los investigadores examinaron a 31 bebedores de café habituales y 31 personas que no consumían café. Los participantes realizaron evaluaciones psicológicas y registraron su ingesta de cafeína y su dieta. Además, se recolectaron muestras de heces y orina para rastrear cambios en los microbios intestinales, el metabolismo, el estado de ánimo y el estrés percibido.

Para el estudio, se definió a los 'bebedores de café' como aquellos que consumen regularmente de 3 a 5 tazas al día, una cantidad considerada segura y moderada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Qué ocurrió al eliminar el café

Los bebedores de café habituales dejaron de consumir café durante dos semanas. Durante ese tiempo, los participantes completaron repetidamente evaluaciones psicológicas y proporcionaron muestras de heces y orina. Cuando dejaron de beber café, los investigadores observaron cambios sustanciales en sus perfiles de metabolitos intestinales en comparación con aquellos que no consumían café. Los metabolitos son pequeñas moléculas producidas o alteradas durante el metabolismo, incluidos los compuestos creados por los microbios intestinales al procesar alimentos y otras sustancias.

Posteriormente, se reintrodujo el café sin que los participantes supieran si recibían café con cafeína o descafeinado. La mitad recibió café descafeinado, mientras que la otra mitad recibió café con cafeína. Después de que el café volvió a sus dietas, ambos grupos reportaron menores niveles de estrés percibido, depresión y puntuaciones de impulsividad. Los hallazgos sugieren que algunos de los efectos del café sobre el estado de ánimo pueden no depender completamente de la cafeína.

El café se asoció con cambios en las bacterias intestinales

Los investigadores también encontraron diferencias en varios tipos de bacterias intestinales. Bacterias como Eggertella sp. y Cryptobacterium curtum fueron más abundantes entre los bebedores de café que entre los no bebedores. Se cree que Eggertella sp. contribuye a la secreción ácida en el estómago y los intestinos, mientras que Cryptobacterium curtum puede participar en la producción de ácidos biliares. Ambos procesos podrían ayudar a crear un ambiente intestinal que desanime la presencia de ciertas bacterias dañinas e infecciones.

También se observaron niveles más altos de bacterias 'Firmicutes', un amplio grupo de microbios que se ha asociado previamente con emociones positivas en mujeres.

El café descafeinado y con cafeína mostraron diferentes efectos

Uno de los hallazgos más intrigantes fue que el café con cafeína y el descafeinado no parecieron afectar a los participantes de la misma manera. Se observó una mejora en el aprendizaje y la memoria solo entre los participantes que consumieron café descafeinado, lo que sugiere que sustancias distintas de la cafeína pueden contribuir a algunos de los efectos del café sobre la cognición.

El café contiene miles de compuestos químicos, incluidos los polifenoles. Estas sustancias de origen vegetal pueden actuar como antioxidantes e interactuar con los microbios intestinales, influyendo potencialmente en el metabolismo y otros procesos biológicos.

Por su parte, el café con cafeína se asoció con una reducción de la ansiedad, así como con una mejora en la vigilancia y la atención. La cafeína también se vinculó con un menor riesgo de inflamación.

A pesar de que el estudio involucró un número relativamente pequeño de participantes, los hallazgos no establecen que el café cause directamente estos cambios en el estado de ánimo, la cognición o la salud intestinal. Sin embargo, proporcionan nuevas pistas sobre las vías biológicas que podrían ayudar a explicar las asociaciones reportadas en investigaciones anteriores sobre el café.

El café es más que cafeína

El autor principal del estudio, Profesor John Cryan, investigador principal en APC Microbiome Ireland, comentó: "El interés público en la salud intestinal ha aumentado enormemente. La relación entre la salud digestiva y la salud mental también se comprende cada vez mejor, pero los mecanismos detrás de los efectos del café en este eje intestino-cerebro han permanecido poco claros. Nuestros hallazgos revelan las respuestas microbiomáticas y neurológicas al café, así como sus posibles beneficios a largo plazo para un microbioma más saludable. El café puede modificar lo que los microbios hacen colectivamente y qué metabolitos utilizan. A medida que el público sigue pensando en cambios dietéticos para lograr el equilibrio digestivo adecuado, el café tiene el potencial de ser aprovechado como una intervención más dentro de una dieta saludable y equilibrada."

Los hallazgos se suman a la creciente evidencia de que el café no debe verse simplemente como una fuente de cafeína. Sus muchos otros componentes pueden interactuar con el microbioma, el metabolismo y el sistema nervioso de diferentes maneras. "El café es más que solo cafeína: es un factor dietético complejo que interactúa con nuestros microbios intestinales, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional", concluyó el Profesor Cryan. "Nuestros hallazgos sugieren que el café, ya sea con cafeína o descafeinado, puede influir en la salud de maneras distintas pero complementarias."