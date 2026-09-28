El papel de los hongos en la agricultura espacial: ¿una solución para cultivar en Marte?

La posibilidad de cultivar alimentos en Marte podría estar más cerca de lo que se pensaba gracias a los hongos. Un equipo de investigadores de Estados Unidos y Brasil se propuso explorar cómo estos microorganismos podrían transformar el regolito marciano, caracterizado por ser pobre en nutrientes, en un material adecuado para el crecimiento de cultivos. La investigación, publicada en la revista Frontiers in Astronomy and Space Sciences, destaca el potencial de los hongos para ayudar a las plantas a acceder a los nutrientes necesarios y a resistir condiciones adversas.

El regolito lunar y marciano presenta desafíos significativos para la agricultura, ya que carece de elementos esenciales como nitrógeno, potasio y fósforo. Los investigadores se centraron en cómo los hongos podrían ayudar a superar estas limitaciones. Estos organismos, que desempeñan un papel crucial en el ciclo de nutrientes en la Tierra, tienen la capacidad de facilitar el acceso de las plantas a los recursos vitales.

Entre los hongos estudiados, se destacan los hongos micorrízicos arbusculares (AMF), que establecen asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas, actuando como extensiones microscópicas del sistema radicular. Esto permite a las plantas absorber nutrientes de manera más eficiente, lo cual es fundamental en entornos tan restrictivos como el regolito marciano.

Los investigadores reconocieron que aún queda un largo camino por recorrer antes de que esta estrategia se implemente en sistemas agrícolas espaciales reales. Es necesario realizar más estudios para evaluar cómo estos hongos se comportan en condiciones reales de regolito marciano, en lugar de simulaciones o materiales sustitutos.

A pesar de los desafíos, el equipo ve un considerable potencial en el uso de hongos para la agricultura futura más allá de la Tierra. Si esta estrategia resulta efectiva, los hongos beneficiosos podrían ayudar a los astronautas a producir cultivos más abundantes y confiables en la Luna y Marte, reduciendo así la dependencia de alimentos transportados desde nuestro planeta.

En conclusión, el estudio afirma: "Incluir hongos promotores del crecimiento de plantas en sistemas agrícolas basados en regolito lunar o marciano representaría una mejora estratégica para la producción de cultivos espaciales y el establecimiento de asentamientos humanos más allá de la Tierra". Los hongos como Trichoderma y las diversas especies de AMF (Glomeromycota) son destacados por su capacidad para aliviar el estrés abiótico, movilizar nutrientes esenciales y mejorar la estructura fisicoquímica de los sustratos de regolito.