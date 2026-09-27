Beto Casella recuerda al "Negro" Oro: momentos íntimos y una amistad sincera
El conductor Beto Casella evocó los instantes de cercanía que vivió con González Oro en los camarines, resaltando la confianza y la amistad que forjaron a lo largo de los años.
FOTO: Beto Casella junto al "Negro" Oro González.
Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- Beto Casella rememoró los momentos de cercanía que vivió con González Oro en los camarines, destacando la profunda confianza que el conductor le brindaba.
"Compartíamos camarín, estábamos los dos en calzones y ahí estábamos bastante tiempo", relató durante el homenaje de Radio Rivadavia.
El conductor de ¡Nadie nos para! en la FM Rock & Pop 95.9 narró que esas charlas le permitieron conocer una faceta distinta del Negro Oro, alejada del ojo público.
"Me fui encontrando con otro Oscar", expresó, explicando que el periodista compartía aspectos personales que no exponía en su programa. A partir de esos encuentros, ambos forjaron una amistad que perduró a lo largo de los años.
Casella también rememoró el último intercambio que tuvo con González Oro, poco antes de su fallecimiento: "El sábado de la tarde, este sábado que pasó, un mensaje al negrito querido, solo para saber cómo anda", comentó.
El conductor recordó que la respuesta de Oro fue que cada vez le costaba más moverse y mantener el equilibrio: "Quién me mandó a despedirme ahí, de mandarle ese WhatsApp y contestármelo con tanto cariño", relató con emoción.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué recordó Beto Casella?
Rememoró momentos de cercanía y confianza compartidos con González Oro en los camarines.
¿Cómo era la relación entre ellos?
Forjaron una amistad a partir de conversaciones íntimas y personales.
¿Qué dijo sobre su última conversación?
Casella mencionó un mensaje enviado a González Oro poco antes de su fallecimiento.
¿Cómo respondió González Oro?
Dijo que tenía dificultades para moverse y mantener el equilibrio.
¿Qué significó González Oro para Casella?
Representó una amistad sincera y una faceta diferente de su personalidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]