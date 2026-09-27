Beto Casella recuerda al "Negro" Oro: momentos íntimos y una amistad sincera

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- Beto Casella rememoró los momentos de cercanía que vivió con González Oro en los camarines, destacando la profunda confianza que el conductor le brindaba.

"Compartíamos camarín, estábamos los dos en calzones y ahí estábamos bastante tiempo", relató durante el homenaje de Radio Rivadavia.

El conductor de ¡Nadie nos para! en la FM Rock & Pop 95.9 narró que esas charlas le permitieron conocer una faceta distinta del Negro Oro, alejada del ojo público.

"Me fui encontrando con otro Oscar", expresó, explicando que el periodista compartía aspectos personales que no exponía en su programa. A partir de esos encuentros, ambos forjaron una amistad que perduró a lo largo de los años.

Casella también rememoró el último intercambio que tuvo con González Oro, poco antes de su fallecimiento: "El sábado de la tarde, este sábado que pasó, un mensaje al negrito querido, solo para saber cómo anda", comentó.

El conductor recordó que la respuesta de Oro fue que cada vez le costaba más moverse y mantener el equilibrio: "Quién me mandó a despedirme ahí, de mandarle ese WhatsApp y contestármelo con tanto cariño", relató con emoción.

Agencia NA