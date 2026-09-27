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Atlético Tucumán homenajeó al "Pulga" Rodríguez en una noche especial

El estadio José Fierro fue escenario de la emotiva despedida de Luis Miguel Rodríguez, ídolo de Atlético Tucumán, ante miles de hinchas.

27/09/2026 | 15:38Redacción Cadena 3

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FOTO: "El Pulga" fue homenajeado por el pueblo decano. (Foto: Prensa Atlético Tucumán)

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El Estadio Monumental José Fierro se convirtió en el escenario de una emotiva despedida para Luis Miguel Rodríguez, conocido como el Pulga, uno de los ídolos más destacados de Atlético Tucumán.

En una noche que coincidió con la previa del 124° aniversario del club, miles de hinchas se reunieron para rendir homenaje a su figura, marcando un momento significativo en la historia de la institución.

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El encuentro atrajo a numerosos exjugadores que compartieron equipo con el Pulga, quienes se unieron a la celebración en un partido que enfrentó a Atlético Tucumán celeste y blanco contra Atlético Tucumán Azul.

Entre los presentes se encontraron Claudio Sarría, Javier Páez y Juan Pablo Pereyra, quienes recordaron los momentos vividos junto al ídolo.

El Pulga, oriundo de Simoca, ingresó al campo de juego acompañado por su familia, donde agradeció a los hinchas y a la institución por los años compartidos.

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La jornada estuvo marcada por la música, fuegos artificiales y una ovación que resonó en el estadio, reflejando el cariño que el jugador había cosechado a lo largo de su carrera en el club.

La despedida se vivió con gran intensidad, donde los hinchas colmaron las tribunas del estadio, creando un ambiente festivo y de nostalgia. El Pulga Rodríguez, que dejó una huella imborrable en Atlético Tucumán, se despidió en medio de un clima de celebración, recordando los momentos que vivió en el club y su profunda conexión con la hinchada.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Estadio Monumental José Fierro? Se llevó a cabo una emotiva despedida para Luis Miguel Rodríguez, el Pulga.

¿Quiénes asistieron al evento? Muchos exjugadores, incluyendo a Claudio Sarría, Javier Páez y Juan Pablo Pereyra, estuvieron presentes.

¿Cuándo se realizó la despedida? La despedida coincidió con la previa del 124° aniversario de Atlético Tucumán.

¿Dónde tuvo lugar la celebración? En el Estadio Monumental José Fierro.

¿Cómo fue la atmósfera del evento? La jornada estuvo marcada por música, fuegos artificiales y una gran ovación, creando un ambiente festivo y nostálgico.

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