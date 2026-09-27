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TC Pick Up: Werner y Fritzler ganaron las series, en el regreso al 'Juan Manuel Fangio' de Balcarce

Con un impactante marco de público, la de 'El Zorro', con Foton, sobre Canapino y Dianda, fue la más rápida y le da la pole para la final. La de Otto fue muy luchada con Azar y quedó 3° Mangoni. 

27/09/2026 | 13:15Redacción Cadena 3

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Werner puso distancias rápidas sobre Canapino en la Serie 1

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Mariano Werner -Foton- y Otto Fritzler -Ford- ganaron las series clasificatorias de la 8ª Fecha del TC Pick Up en el reinaugurado Autódromo Juan Manuel Fangio -4.300 mts.- de Balcarce, que con un impresionante marco de público regresa a la actividad nacional, después de 15 años. El paranaense fue notablemente más rápido en su parcial y se quedó con la pole position para la Final de 20 vueltas que se pondrá en marcha a las 14:10 hs.

Fritzler y Azar apareados, como circularon en muchos momentos de la emocionante Serie 2 en Balcarce

Una hermosa jornada de 17°C, con cielo seminublado, es el marco de la presentación de la serie de camionetas de ACTC. Que con muchas de las grandes figuras y equipos del TC pone a prueba -por ahora- con éxito las grandes reformas y tareas -3 mil metros nuevos de muros, instalación de guard-rails, rediseño de las curvas 1, 6 y de la chicana de ingreso a la recta, para reconfigurar la seguridad de una de las pistas más atractivas del país, pergeñada por Fangio.

Serie 1

Con Werner y Canapino partiendo desde la primera fila, el duelo resuelto a favor del de Foton en la Curva 1, le abrió el camino a una verdadera 'clasificación' de 5 vueltas, calcando sus registros en la zonal del 1.41.5s para asegurarse la pole de la final. Detrás suyo, Agustín Canapino -Chevrolet- entendió que no podría y se dedicó a contener las apetencias de Marco Dianda -VW- y Hernán Palazzo -Toyota- que además de intentarlo con el 'Titán' pelearon bastante la posición entre ellos. Faín, Mazzacane, Abdala, T. Martínez y Valle completaron el marcador tras las 5 vueltas.

Serie 2

Diego Azar -Toyota- y Fritzler partieron adelante, para dar espectáculo desde el comienzo, con una gran lucha entre ellos. Que tuvo como invitados especiales a dos locales. Primero, Diego Ciantini -Ford- y luego Santiago Mangoni -Chevrolet- estuvieron rondando cerca. El 'Bochita' dio batalla hasta que pinchó una goma trasera; mientras que 'Santi' progresó sobre el final y llegó a estar segundo, superando a Azar, pero cedió el puesto -otra vez- en la v.5. Con un ritmo de casi 1s más lento que la batería de Werner, Fritzler ganó tras quebrar a Azar en una emocionante maniobra en a v.4 y detrás de ellos quedaron Mangoni, el 'Gurí' Martínez -Ford- de espectacular desempeño, Ricciardi, De Carlo, Diego Ciantini, José 'Bocha' Ciantini y Tadei (h).

La final de 20 vueltas o 40' minutos -máximo-, comenzará a las 14:10 hs y nos revelará si la contundencia de Werner podrá ser desafiada por alguno de sus escoltas.

TC Pick Up en Balcarce -grilla Final-

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Balcarce, Pcia. de Buenos Aires. Fotos: C3M y ACTC Prensa

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