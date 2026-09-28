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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, Salta tendrá una temperatura mínima de 18° y una máxima de 33°. Las condiciones actuales indican cielo despejado y una humedad del 70%.

28/09/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

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Este lunes 28 de septiembre, el clima en Salta se presenta con temperaturas que oscilarán entre los 18° y 33°. Las condiciones actuales muestran un cielo con pocas nubes, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 23° con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 70%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 18° y la máxima de 33°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que sugiere un día caluroso y agradable para actividades al aire libre.

Sin embargo, es importante estar atentos a las previsiones para los próximos días, ya que se anticipan lluvias moderadas a partir del martes, con temperaturas que descenderán notablemente. Se recomienda a los habitantes de Salta prepararse para un cambio en el clima.

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