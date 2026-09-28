En Dorohusk, Polonia, la comunidad se prepara ante posibles ataques híbridos rusos desde Ucrania

DOROHUSK, Polonia (AP) — En un solo día, los teléfonos de una comunidad polaca fronteriza se encendieron tres veces con una advertencia: un dron o un misil podría cruzar desde Ucrania, y los residentes debían estar alertas para refugiarse. Este panorama se presenta en el pueblo de Dorohusk, en el este de Polonia, donde helicópteros militares sobrevuelan y el tráfico en el paso fronterizo se detuvo en varias ocasiones, incluso con evacuaciones de personal.

Las alertas y las interrupciones ocurrieron el jueves durante la visita de The Associated Press al pueblo, reflejando la nueva realidad en la frontera oriental de Polonia, donde la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años y medio, se siente cada vez más cercana.

El nerviosismo aumentó después de que dos drones rusos estallaran del lado ucraniano del paso Dorohusk-Yahodyn en las primeras horas del 13 de septiembre, explosiones que se escucharon claramente en el pueblo. "Hay una nueva inquietud y miedo porque esas explosiones se oían muy bien esa noche en nuestro pueblo", expresó Wojciech Sawa, alcalde de Dorohusk. "Nunca habíamos tenido algo así antes. Fue la primera vez que sonaron las sirenas".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió el 17 de septiembre que Rusia planeaba ataques híbridos utilizando drones o cohetes contra países europeos que apoyan a Ucrania, incluyendo Polonia, y que las regiones fronterizas serían especialmente vulnerables en los próximos meses. Otras autoridades europeas y servicios de inteligencia han corroborado estas advertencias.

Los habitantes de Dorohusk han vivido durante años bajo la sombra de la guerra, viendo a refugiados ucranianos cruzar la frontera al inicio de la invasión rusa en 2022. En julio, un misil ruso atravesó el espacio aéreo polaco antes de impactar a unos 90 kilómetros (56 millas) dentro del país. Sin embargo, los recientes ataques con drones y las iniciativas del gobierno polaco para preparar a la población ante incidentes graves han generado una nueva sensación de aprensión y confusión entre los vecinos.

Jaroslaw Wójcicki, director de la escuela de Dorohusk, mencionó que el personal, incluyendo al psicólogo escolar, ahora conversa con los estudiantes "prácticamente todos los días" sobre cómo mantenerse seguros. La escuela ya tuvo que ser evacuada una vez, y Wójcicki mostró las dos salas en el sótano donde los niños se refugiaron, con ventanas tapiadas para prevenir lesiones por fragmentos de vidrio en caso de explosiones.

"Los niños mayores no mostraron problemas, pero se notaba algo de miedo entre los más pequeños, aunque sus maestros los cuidaron bien", comentó el director, responsable de la seguridad de cientos de niños que asisten a la escuela desde pueblos cercanos.

El ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, visitó el paso fronterizo Dorohusk-Yahodyn el 22 de septiembre, anunciando que se enviarán nuevos elementos de defensa antiaérea a la región. Se desplegaron baterías Patriot en las dos regiones polacas que limitan con Ucrania, incluyendo donde se encuentra Dorohusk.

A pesar de las advertencias gubernamentales, las comunidades cercanas a Ucrania aún están en proceso de mejorar su preparación de defensa civil. "Estamos al inicio del proceso de construir resiliencia civil y estatal ante las amenazas", afirmó Miroslaw Sokal, responsable de seguridad en Lublin, a 90 km al oeste de Dorohusk. "Durante los últimos 40 años, pensamos que viviríamos en paz".

Ante la falta de infraestructura sólida, Sokal sugirió a los polacos seguir una regla mínima: entrar a un edificio y poner dos paredes entre ellos y cualquier ventana en caso de amenaza aérea. El alcalde Sawa indicó que muchos vecinos viven en casas con sótanos, lo que resulta un refugio obvio ante ataques aéreos. "Si no tengo sótano, probablemente mi vecino sí", dijo.

Sin embargo, los residentes de Dorohusk parecen confundidos sobre qué hacer en caso de un ataque real. "Por ahora, duermo bien por la noche, así que en realidad no lo oigo", comentó Irena Popek, una mujer de más de 80 años, quien agregó que su sótano está inundado y no tiene dónde esconderse. "Simplemente no tengo dónde esconderme, y ya está".

Renata Pastuszo, empleada de una tienda local, optó por seguir trabajando durante la última activación de las sirenas, argumentando que es mejor mantener un ánimo positivo ante la amenaza rusa. Krzysztof Rulka, otro vecino, expresó su preocupación por la frecuencia de las alertas, que generan confusión sobre su significado. "Si alguien me dijera que un dron va a explotar en el centro de Dorohusk, entonces sabría qué hacer", manifestó. "Pero esta confusión —hay un ataque aéreo en algún lugar de Ucrania—, bueno, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Correr a Alemania?".