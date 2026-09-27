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El legado del '9' en Boca: Enner Valencia revive la mística de Cabañas en la Copa Argentina

El ecuatoriano brilló con tres goles en el partido ante Racing, asegurando el pase a la final de la Copa Argentina 2026.

27/09/2026 | 20:12Redacción Cadena 3

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Enner Valencia y el cabezazo para igualar un partido adverso ante Racing.

FOTO: Enner Valencia y el cabezazo para igualar un partido adverso ante Racing.

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*Por Jorge González. 

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- La historia de Boca Juniors está marcada por momentos en los que un delantero no solo se limita a marcar goles, sino que también se convierte en el eje del partido. Un ejemplo emblemático es el del 26 de septiembre de 1992, cuando Roberto Cabañas anotó un memorable hat-trick frente a Vélez Sarsfield, lo que llevó a Boca a conquistar el título del Apertura. Hoy, esta historia se repitió en una noche intensa de la Copa Argentina, donde Enner Valencia se alzó como el protagonista principal al marcar tres goles que eliminaron a Racing Club.

La tarde en que Cabañas incendió La Bombonera (1992)

Aquel sábado de primavera de 1992, el equipo dirigido por el "Maestro" Óscar Washington Tabárez enfrentaba la presión de romper una sequía de 11 años sin títulos locales. Vélez, un rival formidable en esa época, se puso en ventaja, amenazando con opacar el ambiente en La Bombonera.

En ese momento, emergió la figura icónica de Roberto Cabañas, quien, con su estilo audaz y su instinto goleador, tomó el control del encuentro. Anotó los tres goles del triunfo 3-2: el primero, fruto de su fuerza, el segundo, aprovechando un rebote en el área, y el tercero, con un cabezazo que desató la euforia en la hinchada. Cabañas no solo contribuyó con goles, sino que también insufló la confianza necesaria para que el equipo aspirara al título.

La noche de Enner Valencia ante Racing (Copa Argentina)

Treinta y cuatro años después, la Copa Argentina presentó un nuevo capítulo dramático. En un partido decisivo contra Racing, la calidad internacional de Enner Valencia fue determinante para el resultado. Con su capacidad física y calma, Valencia desarticuló la defensa rival. Su hat-trick mostró un repertorio completo: velocidad para el primer gol, astucia para el segundo y una definición elegante para sellar la clasificación.

Ambas actuaciones son hitos que conectan la historia de Boca: tanto Cabañas como Valencia llegaron al club como figuras destacadas de sus selecciones (Paraguay y Ecuador, respectivamente), aportando la templanza necesaria en partidos cruciales. En 1992, Vélez era un competidor formidable en el fútbol argentino, mientras que el Racing actual representa un desafío de alta exigencia en un encuentro sin margen de error.

Ninguno de los dos delanteros requirió un juego colectivo espectacular durante los noventa minutos. Tanto Cabañas en el '92 como Valencia en la actualidad transformaron pequeñas oportunidades en goles, demostrando un oportunismo característico del delantero centro.

El fútbol evoluciona, las estrategias cambian y las épocas se suceden, pero la clave del éxito en La Boca sigue siendo la misma: en momentos de alta presión, el hincha anhela la aparición de ese "9" que se encargue de llevarse la victoria y la clasificación.

Lectura rápida

¿Qué logró Enner Valencia?
Valencia anotó tres goles que permitieron a Boca Juniors clasificar a la final de la Copa Argentina 2026.

¿Quién es Roberto Cabañas?
Cabañas fue un destacado delantero de Boca que marcó un hat-trick en 1992 ante Vélez Sarsfield.

¿Cuándo se dio el partido de Cabañas?
El partido de Cabañas ocurrió el 26 de septiembre de 1992.

¿Qué representaba Racing en el partido?
Racing era un rival de alta exigencia en un partido decisivo para Boca en la Copa Argentina.

¿Cómo se comparan Cabañas y Valencia?
Ambos delanteros fueron figuras clave en momentos decisivos para Boca, marcando goles cruciales en partidos importantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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