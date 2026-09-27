FOTO: Incendio en Misiones: una mujer de 85 años provocó un siniestro al encender un espiral

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- Este domingo, una mujer de 85 años enfrentó un grave incidente en su hogar en Puerto Santa Ana, Misiones, cuando un espiral para ahuyentar mosquitos encendido cerca de su cama provocó un incendio.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el fuego comenzó cuando el espiral alcanzó el colchón, extendiéndose rápidamente en una habitación. Afortunadamente, la intervención de los bomberos fue crucial para evitar que el siniestro se propagara al resto de la vivienda, y no se reportaron heridos.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 en una propiedad ubicada en el Lote 33. Una dotación de la División Bomberos de Santa Ana llegó al lugar con una autobomba y se encontró con una notable concentración de humo en la parte trasera del inmueble.

Los bomberos cortaron el suministro eléctrico antes de ingresar a la vivienda y dirigieron su esfuerzo hacia el foco del incendio hasta lograr extinguir las llamas.

La propietaria explicó que había dejado el espiral encendido para combatir a los mosquitos y que, al ir a bañarse, el dispositivo cayó sobre el colchón, lo que desencadenó el incendio. Las llamas afectaron una habitación de mampostería de aproximadamente 3 por 4 metros.

Una vez controlado el fuego, los bomberos llevaron a cabo tareas de enfriamiento y revisaron la instalación eléctrica, descartando que una falla eléctrica haya sido la causa del incendio.

La rápida acción de los bomberos fue fundamental para prevenir daños mayores en la vivienda.