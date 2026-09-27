Incendio en Misiones: una mujer de 85 años provocó un siniestro al encender un espiral
Bomberos actuaron rápidamente para controlar el fuego en una casa de Puerto Santa Ana. La dueña, de 85 años, no resultó herida tras el incidente.
FOTO: Incendio en Misiones: una mujer de 85 años provocó un siniestro al encender un espiral
Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- Este domingo, una mujer de 85 años enfrentó un grave incidente en su hogar en Puerto Santa Ana, Misiones, cuando un espiral para ahuyentar mosquitos encendido cerca de su cama provocó un incendio.
Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el fuego comenzó cuando el espiral alcanzó el colchón, extendiéndose rápidamente en una habitación. Afortunadamente, la intervención de los bomberos fue crucial para evitar que el siniestro se propagara al resto de la vivienda, y no se reportaron heridos.
El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 en una propiedad ubicada en el Lote 33. Una dotación de la División Bomberos de Santa Ana llegó al lugar con una autobomba y se encontró con una notable concentración de humo en la parte trasera del inmueble.
Los bomberos cortaron el suministro eléctrico antes de ingresar a la vivienda y dirigieron su esfuerzo hacia el foco del incendio hasta lograr extinguir las llamas.
La propietaria explicó que había dejado el espiral encendido para combatir a los mosquitos y que, al ir a bañarse, el dispositivo cayó sobre el colchón, lo que desencadenó el incendio. Las llamas afectaron una habitación de mampostería de aproximadamente 3 por 4 metros.
Una vez controlado el fuego, los bomberos llevaron a cabo tareas de enfriamiento y revisaron la instalación eléctrica, descartando que una falla eléctrica haya sido la causa del incendio.
La rápida acción de los bomberos fue fundamental para prevenir daños mayores en la vivienda.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Misiones?
Un incendio fue provocado por un espiral encendido en la casa de una mujer de 85 años.
¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En Puerto Santa Ana, Misiones, en la vivienda de la propietaria.
¿Cuándo sucedió el incendio?
El siniestro ocurrió el domingo 27 de septiembre de 2026 alrededor de las 10:30.
¿Cómo se originó el fuego?
El fuego se inició cuando un espiral encendido cayó sobre el colchón de la cama.
¿Hubo heridos?
No, afortunadamente no se reportaron heridos tras el incidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]