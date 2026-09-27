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Boca y Racing se miden a todo o nada por un lugar en semifinales de la Copa Argentina

El partido, válido por cuartos de final del certamen federal, se disputa desde las 17 en el Gigante de Arroyito, el estadio de Rosario Central. Transmite Cadena 3.

27/09/2026 | 07:52Redacción Cadena 3

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Boca y Racing se enfrentan en la Copa Argentina.

FOTO: Boca y Racing se enfrentan en la Copa Argentina.

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Boca y Racing se enfrentan este domingo en un duelo clave, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 17 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, contará con la cobertura de Cadena 3 Argentina. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro en un gran momento, ya que acumula un invicto de 14 partidos y se mantiene con vida en todas las competiciones.

Los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, que vienen de ganarle 2-0 a San Lorenzo en el Torneo Clausura, están en semis de la Copa Sudamericana, se mantienen muy bien en el campeonato local e incluso sueñan con el título de Campeón de Liga que se le otorga al primero de la tabla anual.

En lo que respecta a la presente edición de la Copa Argentina, el “Xeneize” se metió en los cuartos de final luego de derrotar 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, 2-0 a Sarmiento y por penales a Vélez tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Racing, por su parte, atraviesa un momento totalmente contrario al de su oponente, ya que se encuentra en medio de un muy flojo semestre y solo le queda apuntar todos los cañones a la Copa Argentina.

La “Academia”, que en el primer semestre hizo un verdadero papelón al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, marcha decimocuarto en la Zona B del Torneo Clausura y perdió seis de los 12 partidos que disputó en este semestre.

En su camino hasta los cuartos de final en la Copa Argentina, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda le ganaron 1-0 a Gimnasia de Mendoza, 4-1 a Defensa y Justicia y 2-1 a Belgrano.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan en los cuartos de final?
Boca y Racing.

¿Cuándo se llevará a cabo el encuentro?
Este domingo a partir de las 17.

¿Dónde se jugará el partido?
En el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro designado es Andrés Gariano.

¿Cómo ha sido el desempeño reciente de Boca?
Boca acumula un invicto de 14 partidos y se mantiene en todas las competiciones.

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