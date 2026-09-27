Catamarca promocionó sus atractivos en la FIT: ríos, termas y paisajes únicos con un eje atemporal
La ministra de Cultura, Turismo y Deporte provincial, Daiana Roldán, destacó a Cadena 3 el crecimiento del turismo y convocó a descubrir Ambato, Fiambalá, la Puna y el oeste provincial.
27/09/2026 | 14:11Redacción Cadena 3
FOTO: Daiana Roldán, ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.
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Tarde y Media
Catamarca llegó a la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 con una propuesta centrada en el desarrollo de nuevos atractivos y en la promoción de sus destinos para todo el año.
Daiana Roldán, ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, destacó a Cadena 3 el trabajo que lleva adelante la provincia para fortalecer la actividad y ampliar la oferta turística.
“Venimos trabajando en desarrollar el turismo, como la Fiesta del Poncho, la más grande que tiene Argentina, que se desarrolla en invierno. Vamos desarrollando el turismo atemporal y los números son sumamente positivos”, expresó.
En ese sentido, señaló que la provincia llega a la FIT con expectativas de generar nuevos vínculos y atraer inversiones.
“Tenemos mucha expectativa en la FIT para hacer relaciones y llevar inversiones a nuestra tierra”, sostuvo.
Ambato, una opción para el verano
De cara a la temporada de verano, Roldán destacó especialmente a Ambato, una región ubicada a pocos kilómetros de la capital catamarqueña y caracterizada por sus ríos y paisajes verdes.
“En verano, Ambato, con nuestros ríos, verde, es un lugar que está a 20 minutos de la capital y ofrece una diversidad de paisajes muy lindos”, explicó.
La funcionaria también invitó a quienes dispongan de más tiempo a recorrer otros puntos de la provincia y descubrir la variedad de ambientes que ofrece Catamarca.
“Quien vaya con más tiempo puede conocer el interior, la Puna, el oeste, visitar ahora las Termas de Fiambalá, las dunas. La invitación es a todo el país”, concluyó.
Entrevista de Agustín González
Lectura rápida
¿Qué presentó Catamarca en la FIT 2026?
Catamarca presentó una propuesta centrada en el desarrollo de nuevos atractivos y en la promoción de sus destinos turísticos.
¿Quién es Daiana Roldán?
Daiana Roldán es la ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.
¿Qué evento turístico destaca Roldán?
Roldán destaca la Fiesta del Poncho, la más grande de Argentina, que se celebra en invierno.
¿Qué lugar recomienda Roldán para el verano?
Roldán recomienda visitar Ambato, una región cercana a la capital catamarqueña, conocida por sus ríos y paisajes verdes.
¿Qué invita a hacer Roldán?
Roldán invita a recorrer otros puntos de la provincia, como la Puna y las Termas de Fiambalá.