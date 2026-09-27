Advierten por tormentas fuertes, granizo y ráfagas en Córdoba desde este domingo
El domingo amaneció despejado. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 28°. Hacia el lunes, se espera mayor inestabilidad en distintos sectores de la provincia.
27/09/2026 | 08:15Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta por tormentas en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
Córdoba tendrá un domingo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28°. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, no se prevén precipitaciones durante toda la jornada.
En tanto, el viento soplará del noreste durante la madrugada y del este desde la mañana, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.
Sin embargo, la Policía de Córdoba alertó que entre este domingo y el lunes podrían desarrollarse tormentas y lluvias en distintos sectores de la provincia. Algunos fenómenos podrían ser localmente fuertes, con posible caída de granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica.
Para el lunes se prevé una jornada con mayor inestabilidad, con tormentas durante la madrugada y tormentas aisladas en la mañana, la tarde y la noche. La mínima será de 17 grados y la máxima llegará a 23.
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La probabilidad de lluvias oscilará entre el 10 y el 40% durante la madrugada, la mañana y la noche, mientras que por la tarde aumentará a entre el 40 y el 70%. El viento será del sudeste durante la madrugada y rotará al sur desde la mañana, con intensidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas previstas.
Ante el escenario, la Policía recomendó reducir la velocidad de manera gradual en las rutas ante una eventual pérdida de visibilidad, aumentar la distancia con otros vehículos y, si fuera necesario detenerse, alejarse de la banquina.
También pidió respetar las indicaciones de la Policía Caminera y de las autoridades que trabajen en tareas de prevención y seguridad.
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Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Córdoba para el 27 de septiembre? Se espera un día mayormente nublado, con temperaturas entre 16 y 28 grados y sin precipitaciones.
¿Qué alerta emitió la Policía de Córdoba? Alertó sobre posibles tormentas y lluvias entre el domingo y el lunes, con fenómenos localmente fuertes.
¿Cómo será el clima el lunes 28 de septiembre? Se presentará inestable, con tormentas en la madrugada y aisladas durante el día, con temperaturas entre 17 y 23 grados.
¿Cuál es la probabilidad de lluvias el lunes? Oscilará entre el 10 y el 70%, aumentando por la tarde.
¿Qué recomendaciones hizo la Policía ante posibles tormentas? Recomendaron reducir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y alejarse de la banquina si es necesario.