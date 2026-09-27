Advierten por tormentas fuertes, granizo y ráfagas en Córdoba desde este domingo

Córdoba tendrá un domingo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28°. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, no se prevén precipitaciones durante toda la jornada.

En tanto, el viento soplará del noreste durante la madrugada y del este desde la mañana, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Sin embargo, la Policía de Córdoba alertó que entre este domingo y el lunes podrían desarrollarse tormentas y lluvias en distintos sectores de la provincia. Algunos fenómenos podrían ser localmente fuertes, con posible caída de granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Para el lunes se prevé una jornada con mayor inestabilidad, con tormentas durante la madrugada y tormentas aisladas en la mañana, la tarde y la noche. La mínima será de 17 grados y la máxima llegará a 23.

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La probabilidad de lluvias oscilará entre el 10 y el 40% durante la madrugada, la mañana y la noche, mientras que por la tarde aumentará a entre el 40 y el 70%. El viento será del sudeste durante la madrugada y rotará al sur desde la mañana, con intensidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas previstas.

Ante el escenario, la Policía recomendó reducir la velocidad de manera gradual en las rutas ante una eventual pérdida de visibilidad, aumentar la distancia con otros vehículos y, si fuera necesario detenerse, alejarse de la banquina.

También pidió respetar las indicaciones de la Policía Caminera y de las autoridades que trabajen en tareas de prevención y seguridad.

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