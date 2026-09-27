Se cayó una avioneta en Córdoba: hay niños heridos

FOTO: La avioneta se cayó en el sur de la ciudad (Foto: gentileza familia Asoli)

Una avioneta se cayó este domingo en la zona del aeródromo de Coronel Olmedo, en el sur de la ciudad de Córdoba.

Según las primeras informaciones, que aún se encuentran en desarrollo por la inmediatez del hecho, cinco personas estuvieron involucradas en el incidente, tres mayores y dos menores, y hay heridos.

Tras el hecho, ambulancias trabajaron en el lugar y se dispuso un corredor sanitario para trasladar a los menores hacia el Hospital de Niños.

El operativo se desarrolló en la zona del aeródromo, mientras se aguarda mayor información sobre las circunstancias en las que ocurrió la caída, los motivos y el estado de salud de los involucrados.

Ezequiel y Lucas Asoli, jóvenes testigos del hecho que ayudaron en el rescate, dijeron a Cadena 3: “Salimos a comprar, y mi familia me dice que vieron que se cayó una avioneta. Fuimos a dar la vuelta a ver si la encontrábamos. Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso. Cuando llegamos, encontramos a un nene arriba de un ala, con la cabeza cortada”.

“Había dos menores y tres mayores. Los mayores estaban heridos, uno con el brazo como quebrado, el que manejaba con un corte en la cabeza, un nene con otro corte, y el otro estaba golpeado. Después llegaron ambulancias y policías y nos ayudaron al rescate”, agregaron.

Y describieron: "El lugar era de difícil acceso. Se salvaron por caer en medio de las plantas. La avioneta se arrastró unos 50 metros en el monte hasta que topó con un árbol. Tuvimos que sacarle el techo a la avioneta para que salga el piloto. Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco".

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