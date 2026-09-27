Aleksandar Vucic deja la presidencia para competir por el cargo de primer ministro en Serbia

BELGRADO (AP) — El presidente populista de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció su renuncia el domingo con el objetivo de postularse como primer ministro en las elecciones parlamentarias anticipadas, las cuales se celebrarán el 25 de octubre. Esta decisión se produce en un contexto de creciente descontento social tras casi dos años de protestas, donde el gobierno ha enfrentado críticas por su manejo de la crisis.

El segundo mandato presidencial de Vucic estaba programado para finalizar en mayo del próximo año, pero la Constitución de Serbia le impide buscar un tercer mandato. En su renuncia, Vucic explicó que desea liderar a su partido, el Partido Progresista Serbio, durante la contienda electoral.

Los populistas que actualmente gobiernan Serbia enfrentarán un desafío significativo en las urnas, especialmente de un movimiento estudiantil que se ha fortalecido tras las protestas por el colapso de una estación de tren en Novi Sad el 1 de noviembre de 2024, que resultó en la muerte de 16 personas. Los estudiantes han exigido justicia y han convertido su lucha contra la corrupción en un movimiento significativo que busca poner fin a 14 años de gobierno de Vucic.

"Estoy renunciando al deber de Presidente de la República", declaró Vucic al leer su carta de renuncia. La elección de octubre se realizará en un ambiente de alta tensión política, donde los populistas intentan mantener su posición a pesar del descontento generalizado.

Para fortalecer su campaña, Vucic ha recorrido Serbia en las últimas semanas, inaugurando obras y ofreciendo beneficios económicos. Sin embargo, el primer ministro en Serbia tiene un papel formalmente más poderoso que el presidente, aunque Vucic ha mantenido una presencia dominante en la política del país durante sus dos mandatos.

Recientemente, la Oficina Independiente de Investigación Social presentó una denuncia contra Vucic, acusándolo de abusar de su posición para favorecer a su partido. No obstante, Vucic ha desestimado estas acusaciones y hasta ahora no ha habido respuesta de las autoridades anticorrupción.

Tras la renuncia de Vucic, la presidenta interina será Ana Brnabic, una aliada cercana y ex primera ministra. El nuevo presidente del Parlamento, que se elegirá después de la votación, asumirá el cargo y designará al primer ministro.

El partido de Vucic ha sido objeto de acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado, además de haber restringido las libertades democráticas. La lista electoral respaldada por estudiantes incluye a una variedad de candidatos, desde expertos hasta atletas, y han estado realizando campañas en bicicleta por el país.

Analistas sugieren que las encuestas muestran una contienda reñida entre el grupo estudiantil y Vucic. Además, las autoridades han respondido a las protestas con violencia y detenciones, mientras Vucic ha acusado a opositores de intentar desestabilizar el Estado.

Finalmente, los esfuerzos de Serbia para unirse a la Unión Europea han enfrentado obstáculos bajo la administración de Vucic, debido al retroceso democrático y la negativa a sancionar a Rusia por la guerra en Ucrania.