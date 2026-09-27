El primer ministro británico llama a la calma tras la aprobación de una marcha en Irlanda del Norte

LONDRES (AP) — El primer ministro británico Andy Burnham solicitó calma en Irlanda del Norte el domingo, tras la decisión del Tribunal Superior de Belfast de permitir una marcha controvertida. Este evento ha suscitado preocupaciones en medio de la polarización de las comunidades locales.

Numerosos manifestantes, muchos de ellos con pasamontañas, se congregaron para impedir que los miembros de la Orden de Orange, un grupo que defiende la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, avanzaran por una calle en Portadown, donde hay un fuerte apoyo a la unificación con la República de Irlanda.

Este desfile es el primero en casi tres décadas que puede recorrer Garvaghy Road, un lugar que fue epicentro de tensiones entre comunidades antes del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a un conflicto que dejó alrededor de 3.600 muertos y 50.000 heridos.

El acuerdo de paz implicó un delicado equilibrio entre las identidades enfrentadas en Irlanda del Norte, donde los nacionalistas irlandeses, en su mayoría católicos, buscan la unión con la República, mientras que los unionistas, predominantemente protestantes, desean continuar como parte del Reino Unido.

Burnham hizo un llamado a la "calma en todos los bandos", subrayando que se han logrado "grandes avances en Irlanda del Norte" y expresando su deseo de que no se retroceda en esos logros.

Por su parte, Jon Boutcher, jefe del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, instó a los líderes a influir en el comportamiento de los manifestantes, haciendo referencia a la gran protesta que bloquea Garvaghy Road. Hasta el momento, no se han reportado incidentes de violencia ni desórdenes.

"La policía está en diálogo y trabajando con todas las partes involucradas y continuará haciéndolo. Es momento de unir fuerzas para mantener la paz en Irlanda del Norte", afirmó Boutcher.

Los políticos de ambos lados han mostrado posturas opuestas respecto a la marcha. La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, quien representa a Sinn Féin, un partido asociado históricamente al Ejército Republicano Irlandés, cuestionó la autorización de la marcha, argumentando que "pone en duda el funcionamiento del proceso de paz".

O’Neill añadió que "los avances de los últimos 28 años están en riesgo por las acciones de la Orden de Orange y de aquellos en el unionismo político que desean llevarnos hacia atrás" mientras participaba en una contraprotesta en Garvaghy Road.

En contraste, Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático, el principal partido pro-Reino Unido en Irlanda del Norte, criticó a los líderes de Sinn Féin por intensificar la situación, señalando que "el Estado de derecho no debe aplicarse solo cuando a Sinn Féin le conviene".

La marcha recibió su autorización final en una audiencia judicial que concluyó a las 2:15 de la mañana del domingo. La Orden de Orange debe su nombre a Guillermo de Orange, un príncipe protestante de los Países Bajos que derrotó al rey católico Jacobo para apoderarse del trono británico en el siglo XVII.