Tucumán presenta en la FIT una propuesta integral para el verano: naturaleza, cultura y gastronomía

La provincia de Tucumán despliega en la Feria Internacional de Turismo (FIT) una completa oferta orientada a las próximas vacaciones de verano, con atractivos en los cuatro puntos cardinales.

Así lo destacó a Cadena 3 Juan José Leguizamón, informante turístico del Ente Autárquico de Turismo Provincial de Tucumán, quien subrayó el lema “Tucumán tiene todo”.

La propuesta incluye gastronomía, eventos, festivales, fiestas populares y turismo activo. Entre los circuitos mencionados figuran el Valle de Choromoro, el Pozo de San Francisco, Trancas y San Pedro.

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En los Valles Calchaquíes, de clima más seco, se destaca el Centro de Interpretación de las ruinas sagradas de Quilmes.

Tafí del Valle ofrece productores locales de quesos y una destacada gastronomía, mientras que la Yunga invita a recorrer circuitos rodeados de vegetación, con opciones de turismo activo en el Cadillal, paseos en lancha y catamarán.

En el plano cultural, el stand rinde homenaje a Mercedes Sosa con un monumento a “la Negra”. Leguizamón recordó que su casa natal funciona hoy como museo en el casco histórico, junto a otros importantes espacios museísticos de la provincia, y recomendó visitarla.

También destacó la reciente cartelera de Septiembre Musical y anticipó una atractiva programación para el verano.

Sobre la clásica discusión gastronómica, el informante no dudó: “Claramente la mejor empanada es la tucumana”, y señaló a Famaillá como Capital Nacional de la Empanada.

Entrevista de Agustín González.