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Tucumán presenta en la FIT una propuesta integral para el verano: naturaleza, cultura y gastronomía

Juan José Leguizamón, informante turístico del Ente de Turismo Provincial de Tucumán habló con Cadena 3 desde la FIT.

27/09/2026 | 22:15Redacción Cadena 3

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La casa natal de Mercedes Sosa funciona hoy como museo.

FOTO: La casa natal de Mercedes Sosa funciona hoy como museo.

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    Audio. Tucumán presenta en la FIT una propuesta integral para el verano: naturaleza, cultura y gastronomía

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La provincia de Tucumán despliega en la Feria Internacional de Turismo (FIT) una completa oferta orientada a las próximas vacaciones de verano, con atractivos en los cuatro puntos cardinales.

Así lo destacó a Cadena 3 Juan José Leguizamón, informante turístico del Ente Autárquico de Turismo Provincial de Tucumán, quien subrayó el lema “Tucumán tiene todo”. 

La propuesta incluye gastronomía, eventos, festivales, fiestas populares y turismo activo. Entre los circuitos mencionados figuran el Valle de Choromoro, el Pozo de San Francisco, Trancas y San Pedro

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En los Valles Calchaquíes, de clima más seco, se destaca el Centro de Interpretación de las ruinas sagradas de Quilmes

Tafí del Valle ofrece productores locales de quesos y una destacada gastronomía, mientras que la Yunga invita a recorrer circuitos rodeados de vegetación, con opciones de turismo activo en el Cadillal, paseos en lancha y catamarán.

En el plano cultural, el stand rinde homenaje a Mercedes Sosa con un monumento a “la Negra”. Leguizamón recordó que su casa natal funciona hoy como museo en el casco histórico, junto a otros importantes espacios museísticos de la provincia, y recomendó visitarla. 

También destacó la reciente cartelera de Septiembre Musical y anticipó una atractiva programación para el verano.

Sobre la clásica discusión gastronómica, el informante no dudó: “Claramente la mejor empanada es la tucumana”, y señaló a Famaillá como Capital Nacional de la Empanada

Entrevista de Agustín González.

Lectura rápida

¿Qué se presenta en la Feria Internacional de Turismo? La provincia de Tucumán presenta una oferta turística para las vacaciones de verano, incluyendo gastronomía, eventos y circuitos turísticos.

¿Quién destacó la oferta turística? Juan José Leguizamón, informante turístico del Ente Autárquico de Turismo Provincial de Tucumán, destacó la oferta en Cadena 3.

¿Cuándo se lleva a cabo la Feria Internacional de Turismo? La Feria Internacional de Turismo se lleva a cabo anualmente, aunque el artículo no especifica la fecha exacta de este año.

¿Dónde se pueden encontrar atractivos turísticos en Tucumán? Los atractivos se encuentran en lugares como el Valle de Choromoro, Pozo de San Francisco, Tafí del Valle y Famaillá.

¿Por qué es importante la gastronomía en Tucumán? La gastronomía es un atractivo clave, destacándose la empanada tucumana y la designación de Famaillá como Capital Nacional de la Empanada.

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