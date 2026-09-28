Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 28 de septiembre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán
en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en Tucumán
es de nubes dispersas
, con una temperatura actual de 26°
y una sensación térmica que se mantiene en 26°
. La humedad es del 69%
, lo que genera un ambiente algo caluroso. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m
, y el viento sopla a 3.6 m/s
desde el noroeste, con una presión atmosférica de 1006 hPa
.
El clima hoy lunes 28 de septiembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19°
y una máxima que alcanzará los 32°
. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, y la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más alta. No se esperan lluvias significativas durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente estable.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Tucumán
mostrará un cambio notable. Para el martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 18°
y una máxima de 21°
con lluvias moderadas
. El miércoles 30 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 16°
y 19°
con lluvias ligeras
. El jueves 1 de octubre, se espera un clima más templado con mínimas de 15°
y máximas de 24°
, con nubes fragmentadas
. Finalmente, el viernes 2 de octubre, la mínima será de 18°
y la máxima de 29°
con lluvias ligeras
.