Vivir a jornada completa: un enfoque saludable hacia el trabajo y la vida personal

Mar Cabra, periodista y ganadora del prestigioso Premio Pulitzer, se encontró en la cima de su carrera enfrentando una dura realidad: el éxito no siempre trae felicidad. Tras ser parte del equipo que destapó los Papeles de Panamá, experimentó el agotamiento y la inseguridad que acompañan a una vida laboral sin límites. Su experiencia la llevó a cuestionarse: «¿Se puede conseguir un Pulitzer trabajando ocho horas al día?»

Este cuestionamiento se convierte en el eje central de "Vivir a jornada completa", un ensayo que surge de una década de investigación personal. A través de un análisis profundo de la ciencia y la psicología, Cabra busca ofrecer herramientas para afrontar la jornada laboral de manera más saludable. Su objetivo es lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, un desafío que muchos enfrentan en la actualidad.

El libro no solo es un testimonio de su propia transformación, sino también una guía para aquellos que se sienten atrapados en un ciclo de trabajo excesivo y estrés. En un mundo donde la productividad parece ser la única medida del éxito, Cabra propone un cambio de paradigma: trabajar de manera más inteligente, no más dura. Este enfoque es especialmente relevante en un contexto donde la salud mental y el bienestar son temas de creciente preocupación.

La obra invita a reflexionar sobre cómo la cultura del trabajo puede afectar nuestra calidad de vida y cómo es posible reconfigurar nuestras jornadas laborales para priorizar el bienestar. En un momento en que muchos buscan alternativas al modelo tradicional de trabajo, "Vivir a jornada completa" se presenta como una lectura esencial para quienes desean encontrar un camino hacia una vida más equilibrada.

En resumen, el ensayo de Mar Cabra no solo es un relato personal, sino una propuesta valiosa para repensar nuestras rutinas laborales. Su enfoque en la salud y el equilibrio resuena con aquellos que buscan un cambio significativo en su vida profesional y personal.

**Ficha del libro**

| **Género** | Ensayo |

| **Editorial** | TEMAS DE HOY |

| **Año de edición** | 2026 |

| **ISBN** | 9791387869557 |

| **ISBN digital** | 9791387869564 |

| **Idioma** | Español |