Mataron a una mujer de 35 años en un departamento de Grandoli al 3800
La encontraron durante la noche del domingo con un golpe en la cabeza. La fiscal Paula Barros convocó a su expareja y activó la Brigada de Femicidios de la PDI.
28/09/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Patrullero Rosario
Una mujer de 35 años fue encontrada muerta este domingo en un departamento de Grandoli al 3800, en Rosario. Personal policial llegó al lugar alrededor de las 19.30, luego de que vecinos alertaran sobre la situación, y encontró a la víctima tendida en el sector de la cocina.
Según el reporte policial, los dos hijos de la mujer habían llegado momentos antes al domicilio y la encontraron en esa posición. Posteriormente, el médico policial informó que la víctima presentaba impactos de arma de fuego y escoriaciones.
La investigación quedó bajo protocolo de femicidio y tomó intervención la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva, a cargo de la fiscal Paula Barros quien dispuso la realización de entrevistas y citó para este lunes a un hombre y a un joven, padre e hijo, además de una vecina que había alertado a la Policía. Personal de la PDI realizó las tareas correspondientes en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer de 35 años fue asesinada en su departamento en Rosario.
¿Quién es la fiscal encargada? La fiscal Paula Barros está a cargo de la investigación.
¿Cuándo fue el hallazgo del cuerpo? El cuerpo fue encontrado durante la noche del domingo.
¿Dónde se produjo el crimen? El crimen ocurrió en un departamento de Grandoli al 3800, en Rosario.
¿Por qué se investiga a la expareja? La expareja de la víctima fue citada para investigar posibles vínculos con el crimen.