Mataron a una mujer de 35 años en un departamento de Grandoli al 3800

Una mujer de 35 años fue encontrada muerta este domingo en un departamento de Grandoli al 3800, en Rosario. Personal policial llegó al lugar alrededor de las 19.30, luego de que vecinos alertaran sobre la situación, y encontró a la víctima tendida en el sector de la cocina.

Según el reporte policial, los dos hijos de la mujer habían llegado momentos antes al domicilio y la encontraron en esa posición. Posteriormente, el médico policial informó que la víctima presentaba impactos de arma de fuego y escoriaciones.

La investigación quedó bajo protocolo de femicidio y tomó intervención la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva, a cargo de la fiscal Paula Barros quien dispuso la realización de entrevistas y citó para este lunes a un hombre y a un joven, padre e hijo, además de una vecina que había alertado a la Policía. Personal de la PDI realizó las tareas correspondientes en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.