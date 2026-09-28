Un colectivo descontrolado atropelló a cuatro personas en Palermo

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Un colectivo fuera de control se subió a la vereda y atropelló al menos a cuatro personas en el barrio porteño de Palermo.

El siniestro tuvo lugar en la avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas, donde un colectivo de la línea 29 perdió el control, se subió a la vereda, atropelló a tres mujeres y a un hombre, para luego colisionar contra un árbol.

Por el hecho, el SAME atendió a cuatro personas, dos de las cuales revistieron criterio de traslado al Hospital Rivadavia, mientras que otra paciente fue derivada al Fernández, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.