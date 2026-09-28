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Un colectivo descontrolado atropelló a cuatro personas en Palermo

El incidente se registró en la avenida Coronel Díaz, donde el SAME trasladó a dos mujeres al Hospital Rivadavia y a otra al Fernández.

28/09/2026 | 07:49Redacción Cadena 3

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Un colectivo descontrolado atropelló a cuatro personas en Palermo

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Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Un colectivo fuera de control se subió a la vereda y atropelló al menos a cuatro personas en el barrio porteño de Palermo.

El siniestro tuvo lugar en la avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas, donde un colectivo de la línea 29 perdió el control, se subió a la vereda, atropelló a tres mujeres y a un hombre, para luego colisionar contra un árbol.

Por el hecho, el SAME atendió a cuatro personas, dos de las cuales revistieron criterio de traslado al Hospital Rivadavia, mientras que otra paciente fue derivada al Fernández, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Palermo?
Un colectivo se subió a la vereda y atropelló a cuatro personas.

¿Dónde sucedió el accidente?
En la avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas.

¿Cuántas personas resultaron heridas?
Cuatro personas fueron atropelladas, incluyendo tres mujeres y un hombre.

¿Qué atención médica recibieron?
El SAME trasladó a dos mujeres al Hospital Rivadavia y a otra al Fernández.

¿Qué línea de colectivo estuvo involucrada?
El incidente involucró a un colectivo de la línea 29.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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