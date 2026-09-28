FOTO: Rabia en Argentina: especialistas alertan sobre la caída en la vacunación y sus riesgos

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) – El Día Mundial de la Lucha contra la Rabia se conmemora este lunes, en memoria de Louis Pasteur, quien falleció un 28 de septiembre de 1895 y fue pionero en la creación de la vacuna antirrábica. Esta inmunización es crucial para prevenir el contagio y propagación de esta enfermedad.

Contrario a la creencia de que la rabia es una enfermedad del pasado, este concepto puede representar un riesgo significativo para su prevención. Aunque Argentina ha logrado controlar la transmisión de la variante canina a través de años de vacunación y vigilancia epidemiológica, el virus sigue activo en el país, siendo los murciélagos sus principales portadores urbanos.

Las estadísticas nacionales reflejan esta situación alarmante. Desde 2019 hasta 2024, se confirmaron 927 casos de rabia animal, con un pico de 224 casos en 2022. En lo que va de 2025, hasta la semana epidemiológica 22, se notificaron 76 casos en 13 jurisdicciones del país, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

El actual panorama epidemiológico se caracteriza por la circulación del virus en murciélagos. De los 76 casos confirmados en 2025, 67 correspondieron a murciélagos no hematófagos, principalmente insectívoros. Además, se reportaron casos en animales de producción y un gato doméstico en la provincia de Buenos Aires, vinculado a una variante específica del murciélago insectívoro Tadarida brasiliensis.

Del murciélago a la mascota: un riesgo que puede llegar hasta el hogar

Esta situación desafía una de las creencias comunes sobre la prevención: que un perro o un gato que vive dentro de casa está a salvo. Los murciélagos son parte de la fauna urbana y pueden aparecer en patios, terrazas o incluso ingresar accidentalmente a los hogares.

Cuando un murciélago infectado cae al suelo o muestra comportamientos anormales, puede tener contacto con una mascota. Los gatos, por su instinto cazador, pueden intentar atraparlos, lo que incrementa el riesgo de transmisión, aun en animales que generalmente no salen al exterior.

La realidad es que entre 2019 y 2023, los casos de rabia en gatos en Argentina involucraron animales no vacunados o con la vacunación vencida, todos asociados a variantes de murciélagos insectívoros.

El Boletín Epidemiológico Nacional ha documentado el caso de rabia en un gato en Buenos Aires en 2025 como un evento de "spillover", es decir, un salto desde la fauna silvestre hacia un animal doméstico. Se subraya la importancia de mantener altas tasas de vacunación en perros y gatos.

Cuando la baja percepción de riesgo se convierte en un riesgo

A pesar de que la transmisión de la variante canina está controlada en Argentina, es fundamental sostener este logro mediante la vacunación. La escasez de casos humanos no implica la ausencia del virus.

"Uno de los principales desafíos que tenemos hoy es evitar que el éxito de las estrategias de prevención nos lleve a bajar la guardia. La rabia sigue circulando en Argentina y el contacto entre la fauna silvestre y nuestros animales de compañía puede ocurrir incluso dentro del entorno urbano. La vacunación sigue siendo la principal herramienta para cortar esa cadena de transmisión y proteger tanto a los animales como a las personas", afirmó Walter Comas, médico veterinario y Director de la Unidad de Negocios de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en Argentina.

La vacunación antirrábica de perros y gatos es obligatoria en Argentina. Debe iniciarse a partir de los tres meses de edad y mantenerse con revacunaciones a lo largo de la vida del animal. El Ministerio de Salud recomienda la vacunación anual como una de las principales medidas para prevenir la enfermedad.

Una enfermedad mortal una vez que aparecen los síntomas

La rabia es una zoonosis viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. Se transmite principalmente a través de la saliva de un animal infectado, generalmente por mordedura, aunque también puede ocurrir por contacto con heridas o mucosas. Una vez que se manifiestan los síntomas clínicos, el desenlace es siempre fatal.

Argentina ha tenido experiencias cercanas a este riesgo, como la muerte en 2021 de una mujer de 33 años en Coronel Suárez, Buenos Aires, tras ser mordida por un gato que frecuentaba su hogar. Se determinó que se trataba de la variante antigénica 4, asociada a murciélagos insectívoros, y fue el primer caso humano en 13 años.

Aunque la presencia de un murciélago no garantiza que esté infectado, si se encuentra uno durante el día, caído o con dificultades para volar, no debe tocarse. Se aconseja evitar que perros y gatos tengan contacto con él y contactar a la autoridad de Zoonosis para su retiro y análisis.

Si una mascota entra en contacto con un murciélago, es crucial consultar a un médico veterinario. En caso de mordedura o arañazo a una persona, se debe lavar la herida con agua y jabón y acudir a un centro de salud para evaluar la necesidad de profilaxis.