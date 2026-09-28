Weiss Burger desembarca en zona sur con la apertura de su local número 29 en Córdoba

FOTO: Weiss Burger desembarcó en el sur de la ciudad de Córdoba.

La gastronomía en Córdoba sumó un nuevo hito de la mano del crecimiento de Weiss Burger. La reconocida marca de origen patagónico desembarcó este sábado en la Zona Sur de la ciudad capital con la inauguración de su local número 29, ubicado en Avenida O’Higgins 5790.

El evento de apertura comenzó a las 21:00 horas y estuvo abierto al público con una propuesta que combinó música, DJ en vivo y ambientación especial para recibir a los vecinos del sector. La inauguración coincidió además con una nueva edición de su tradicional Cheeseburger Day, ofreciendo opciones a precios promocionales que incluyeron la Cheeseburger simple más papas por $7.000 y la Cheeseburger doble con papas de regalo por $9.000.

"Estamos muy felices de este desembarco en Zona Sur de la ciudad de Córdoba. Llegar a una nueva zona y hacerlo con nuestro local número 29 es un motivo enorme de celebración para toda la marca", destacaron desde la firma.

Nacida en San Carlos de Bariloche hace ocho años, la cadena consolidó una propuesta caracterizada por sus hamburguesas de elaboración propia con identidad patagónica, logrando una expansión constante que hoy abarca diversos puntos de la Argentina e iniciativas en el exterior.

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