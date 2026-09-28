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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre los 15° y 19°. Se espera una jornada fresca y húmeda.

28/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17° y una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 84%, lo que contribuye a una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 7 m/s desde el este.

El clima hoy lunes 28 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15° y la máxima alcance los 19°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se anticipan precipitaciones significativas para la jornada.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica lo siguiente: el martes 29 de septiembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20° con lluvias moderadas. El miércoles 30, la mínima descenderá a 10° y la máxima será de 18° con cielo despejado. El jueves 1 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 15° con nubes cubiertas. Finalmente, el viernes 2 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 14° con lluvias moderadas.

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