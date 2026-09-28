Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 28 de septiembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario está cubierto por nubes. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 85%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste. La presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy lunes 28 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que alcanzan los 5 m/s. La alta humedad puede generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. No se prevén lluvias significativas para el día de hoy.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán cambios en el clima. Para mañana, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 18°, con lluvias moderadas. El miércoles, el clima mejorará con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 10° y 24°. El jueves, se espera un leve descenso, con mínimas de 11° y máximas de 20°, y posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes, el clima se mantendrá fresco, con mínimas de 9° y máximas de 22°, bajo un cielo mayormente nublado.