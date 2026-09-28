Argentina-Bolivia en Córdoba: cómo y cuándo se retiran las entradas para el partido

FOTO: El Kempes deberá tener el aforo a la mitad

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El retiro de entradas para el amistoso entre Argentina y Bolivia se realiza de acuerdo con un cronograma establecido para los días previos y la jornada del partido.

El canje comenzó el domingo y continúa este lunes y martes, de 9 a 15, en las boleterías del estadio Mario Alberto Kempes.

El miércoles, día del encuentro, el retiro se trasladará a las boleterías del Complejo Ferial, también de 9 a 15.

El partido entre la selección argentina y Bolivia se disputará este miércoles a las 21 en el Kempes. Quienes adquirieron sus tickets digitales deberán realizar el canje correspondiente para obtener las entradas físicas.

Cronograma

Lunes: de 9 a 15, boleterías del estadio Kempes.

Martes: de 9 a 15, boleterías del estadio Kempes.

Miércoles: de 9 a 15, boleterías del Complejo Ferial.