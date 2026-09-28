Argentina-Bolivia en Córdoba: cómo y cuándo se retiran las entradas para el partido
El canje de los tickets digitales por las entradas físicas comenzó el domingo y continuará hasta el miércoles, día del amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes. Se jugará a las 21. Los detalles.
28/09/2026 | 11:59Redacción Cadena 3
FOTO: El Kempes deberá tener el aforo a la mitad
El retiro de entradas para el amistoso entre Argentina y Bolivia se realiza de acuerdo con un cronograma establecido para los días previos y la jornada del partido.
El canje comenzó el domingo y continúa este lunes y martes, de 9 a 15, en las boleterías del estadio Mario Alberto Kempes.
El miércoles, día del encuentro, el retiro se trasladará a las boleterías del Complejo Ferial, también de 9 a 15.
El partido entre la selección argentina y Bolivia se disputará este miércoles a las 21 en el Kempes. Quienes adquirieron sus tickets digitales deberán realizar el canje correspondiente para obtener las entradas físicas.
Cronograma
Lunes: de 9 a 15, boleterías del estadio Kempes.
Martes: de 9 a 15, boleterías del estadio Kempes.
Miércoles: de 9 a 15, boleterías del Complejo Ferial.
Lectura rápida
¿Qué? El retiro de entradas para el amistoso entre Argentina y Bolivia.
¿Quién? La selección argentina y Bolivia.
¿Cuándo? El partido es el miércoles a las 21; el canje ocurre del domingo al miércoles.
¿Dónde? En las boleterías del estadio Kempes y del Complejo Ferial.
¿Cómo? A través de un cronograma de canje establecido.
¿Por qué? Para que quienes compraron tickets digitales obtengan entradas físicas.