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Argentina-Bolivia en Córdoba: cómo y cuándo se retiran las entradas para el partido

El canje de los tickets digitales por las entradas físicas comenzó el domingo y continuará hasta el miércoles, día del amistoso en el estadio Mario Alberto Kempes. Se jugará a las 21. Los detalles.

28/09/2026 | 11:59Redacción Cadena 3

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El retiro de entradas para el amistoso entre Argentina y Bolivia se realiza de acuerdo con un cronograma establecido para los días previos y la jornada del partido.

El canje comenzó el domingo y continúa este lunes y martes, de 9 a 15, en las boleterías del estadio Mario Alberto Kempes.

El miércoles, día del encuentro, el retiro se trasladará a las boleterías del Complejo Ferial, también de 9 a 15.

El partido entre la selección argentina y Bolivia se disputará este miércoles a las 21 en el Kempes. Quienes adquirieron sus tickets digitales deberán realizar el canje correspondiente para obtener las entradas físicas.

Cronograma

Lunes: de 9 a 15, boleterías del estadio Kempes.

Martes: de 9 a 15, boleterías del estadio Kempes.

Miércoles: de 9 a 15, boleterías del Complejo Ferial.

Lectura rápida

¿Qué? El retiro de entradas para el amistoso entre Argentina y Bolivia.

¿Quién? La selección argentina y Bolivia.

¿Cuándo? El partido es el miércoles a las 21; el canje ocurre del domingo al miércoles.

¿Dónde? En las boleterías del estadio Kempes y del Complejo Ferial.

¿Cómo? A través de un cronograma de canje establecido.

¿Por qué? Para que quienes compraron tickets digitales obtengan entradas físicas.

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