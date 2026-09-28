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Rosario Central ya luce su novena estrella en el escudo

El Canalla venció 3-1 a Estudiantes en Santiago del Estero y celebró un nuevo título oficial con Ángel Di María como figura.

28/09/2026 | 13:46Redacción Cadena 3 Rosario

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Central sumó la nueva estrella tras la consagración del título.

FOTO: Central sumó la nueva estrella tras la consagración del título.

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Rosario Central ya luce oficialmente la novena estrella en su escudo, luego de consagrarse campeón de la Supercopa Internacional al vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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El Canalla comenzó abajo por el gol de Alexis Castro, pero lo dio vuelta con un doblete de Ángel Di María, quien marcó de tiro libre y de penal. En el cierre, Julián Fernández aprovechó que Fernando Muslera había salido de su arco y sentenció el encuentro.

Con ese triunfo, Central sumó un nuevo título oficial y actualizó su emblema institucional para incorporar la conquista obtenida frente al Pincha. La novena estrella ya forma parte del escudo auriazul.

Lectura rápida

¿Qué logró Rosario Central? Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional.

¿Quiénes jugaron la final? Rosario Central y Estudiantes de La Plata fueron los equipos que disputaron la final.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido se realizó en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

¿Cómo fue el desarrollo del partido? Rosario Central comenzó perdiendo, pero remontó con dos goles de Ángel Di María y uno de Julián Fernández.

¿Por qué es importante este triunfo? Con este triunfo, Rosario Central suma un nuevo título oficial y actualiza su escudo con la novena estrella.

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