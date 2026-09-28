Rosario Central ya luce su novena estrella en el escudo

Rosario Central ya luce oficialmente la novena estrella en su escudo, luego de consagrarse campeón de la Supercopa Internacional al vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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El Canalla comenzó abajo por el gol de Alexis Castro, pero lo dio vuelta con un doblete de Ángel Di María, quien marcó de tiro libre y de penal. En el cierre, Julián Fernández aprovechó que Fernando Muslera había salido de su arco y sentenció el encuentro.

Con ese triunfo, Central sumó un nuevo título oficial y actualizó su emblema institucional para incorporar la conquista obtenida frente al Pincha. La novena estrella ya forma parte del escudo auriazul.