Todas las actividades en el marco de los actos de premiación en Arequito, Córdoba y Capital Federal

FOTO: Más de 11 mil estudiantes de todo el país han participado de la tercera edición.

Definitivamente en la recta final, la tercera edición de Sueños de Radio se apresta para realizar las ceremonias de premiación de las cinco categorías.

Allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.

En la ceremonia en Arequito del jueves 1 participarán delegaciones de los siguientes finalistas:

• Colegio Secundario Nº 59 Olga Marquéz de Aredez / “La radio escolar, una herramienta didáctica” / San Salvador de Jujuy (Jujuy).

• Colegio Superior Nº 50 General José de San Martín / “Sentir argentino” / Rufino (Santa Fe).

• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “El canto y la danza en el ADN de nuestro pueblo” / Herrera (Santiago del Estero).

El acto de premiación de Folklore se hará el jueves 1 de octubre en el Teatro Sala Don Manuel de Arequito a partir de las 18,30, pero antes y después los chicos disfrutarán de actividades en Rosario tales como un almuerzo en McDonalds, recorrida por la planta de Cruci y visita al Monumento a la Bandera.

En la ceremonia en Córdoba del lunes 5 participarán los siguientes finalistas de la categoría Periodismo:

• Colegio Provincial Joaquín V. González, con el programa “La voz de los jóvenes”, de la ciudad de La Rioja.

• Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada, con el programa “Llenos de historia”, de San Lorenzo (Santa Fe).

• Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada, con el programa “Somos lo que somos”, de Gobernador Crespo (Santa Fe).

Y también formarán parte del acto los finalistas de Bandas de Garaje:

• Colegio Modelo Mármol / “De acá, lo nuestro al aire” / José Mármol (Buenos Aires)

• Instituto Sagrado Corazón “Hermanos Maristas” / “Maristas Studio Band – Sin Tempo” / San Francisco (Córdoba)

• Escuela Técnica Nº 20 “Antonio Berni” / “Radio Remolacha Rock” / Villa Mercedes (San Luis)

La ceremonia de premiación de esas dos categorías se hará en el Centro Cultural UNC-Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía a partir de las 14,30, pero antes y después los chicos disfrutarán de actividades tales como visitas a Cadena 3 Argentina, almuerzo en McDonalds, recorrida por el Cabildo Histórico y excursión por la ciudad en el City Bus, además de paseos guiados por el Jardín Botánico y el Estadio Mario Alberto Kempes.

Por último, el acto de premiación de las categorías Radioteatro y Grupos Corales se desarrollará el jueves 15 desde las 19 en el Teatro Politeama de la Ciudad de Buenos Aires.

Los finalistas de la categoría Radioteatro son los siguientes:

• Escuela de Arte Nº 759 Florencio Molina Campos / “Historias en el aire” / Trelew (Chubut)

• Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés / “Sintonía ficción” / Rosario (Santa Fe)

• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “La butaca imaginaria” / Herrera (Santiago del Estero)

Y los finalistas de la categoría Grupos Corales son los siguientes:

• Escuela del Magisterio / “Creciendo con vos” / Mendoza (Mendoza)

• Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zipoli / “Lo que queda de una canción” / Córdoba (Córdoba)

Antes y después de la ceremonia, los chicos visitarán La Floraris Genérica (la escultura en movimiento que se abre y cierra gracias a un sistema hidráulico) en Recoleta, almorzarán en McDonalds y recorrerán Plaza Francia, Iglesia del Pilar y el Cementerio, además de Plaza de Mayo, Tumba de San Martín, Cabildo y Casa Rosada.

La tercera edición

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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