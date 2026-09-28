Detenido tras chocar cinco autos mientras intentaba evadir control policial en Buenos Aires

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) – Un hombre fue arrestado tras intentar eludir un control policial conduciendo un vehículo con pedido de secuestro, lo que resultó en un choque contra cinco autos durante su intento de fuga. Al ser detenido, se descubrió que llevaba droga en su poder.

La Policía de la Ciudad llevó a cabo la detención en el barrio porteño de Flores, donde un hombre de 38 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires y con un historial delictivo, fue interceptado tras chocar contra varios vehículos estacionados. Este incidente se originó cuando los agentes identificaron un auto Ford Ka cuyo dominio trasero no cumplía con las normativas de seguridad, lo que llevó a detenerlo en la avenida General Paz.

Al verificar la identidad del conductor, los policías notaron que el número de chasis en la documentación no coincidía con el grabado en el vehículo. Al solicitarle que se bajara, el hombre desobedeció y huyó. Gracias al apoyo del Anillo Digital y a las cámaras de vigilancia, se pudo seguir su trayectoria por la avenida Eva Perón, que continuó en contramano por la calle Portela, culminando en la intersección con la avenida Juan Bautista Alberdi, donde chocó contra cinco autos estacionados.

Durante la detención, se hallaron en su poder tres bolsas de cocaína, que presentaban colores distintivos: rosa, celeste y amarillo. Los efectivos verificaron el número de chasis del vehículo y confirmaron que pertenecía a otro automóvil con un pedido de secuestro por hurto agravado, solicitado por la Comisaría Morón Tercera de Castelar Sur desde agosto de 2025.

El detenido, con domicilio en Lanús, tiene antecedentes delictivos por encubrimiento agravado y tenencia de estupefacientes, según informaron fuentes policiales. Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 10, bajo la dirección de Julián Ercolini, se ordenó la detención del acusado, el secuestro del vehículo y su documentación, además de la droga encontrada.

Se labraron actuaciones por encubrimiento y adulteración de documentos.