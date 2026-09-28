Tragedia en Jujuy: murió aplastado por la carroza de un colegio que se desenganchó de la camioneta
El trágico hecho ocurrió mientras trasladaban la estructura en la capital jujeña. La víctima descendió para intentar acomodar el chasis y fue aplastada por el peso.
28/09/2026 | 13:57Redacción Cadena 3
FOTO: Qué pasa Jujuy.
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Panorama Federal
Una profunda conmoción sacudió a la comunidad educativa y a los vecinos de la capital jujeña tras registrarse un siniestro fatal durante el traslado de una carroza estudiantil perteneciente a un establecimiento del barrio Los Huaicos.
El trágico episodio ocurrió cuando una camioneta remolcaba el chasis alegórico mediante un sistema de tiro. En pleno trayecto, la lanza fija que unía a ambos vehículos sufrió una falla mecánica y se salió de su eje, provocando que la pesada estructura se desviara abruptamente hacia el margen izquierdo de la calzada.
Ante la maniobra, el acompañante del conductor descendió del rodado con la intención de detener e interponerse para enderezar el trayecto de la carroza. Sin embargo, debido a la inercia y la masa del chasis, la estructura terminó volcando y cayendo directamente sobre su cuerpo.
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"En el trayecto se salió de eje la lanza fija que los unía. Al salirse de eje, la carroza se dirige hacia la parte izquierda. El acompañante del conductor de la camioneta se bajó e intentó enderezar el chasis y la carroza, con todo su peso, cayó sobre el mismo", confirmó a Cadena 3 la oficial principal Emilia Ceballos.
Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar de forma inmediata y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Posteriormente, el hombre fue trasladado de urgencia hacia el hospital más cercano, donde los profesionales de salud confirmaron su deceso a causa de un traumatismo cerrado de tórax severo. Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas de la falla en el enganche.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la capital jujeña? Un siniestro fatal durante el traslado de una carroza estudiantil provocó la muerte de un acompañante.
¿Quién fue la víctima del accidente? Un acompañante del conductor de una camioneta que remolcaba la carroza.
¿Cuándo sucedió el incidente? El accidente ocurrió durante el traslado de la carroza estudiantil, aunque la fecha exacta no se menciona.
¿Dónde tuvo lugar el siniestro? En la capital jujeña, específicamente en el barrio Los Huaicos.
¿Cómo sucedió el accidente? La lanza fija que unía la camioneta y la carroza sufrió una falla mecánica, provocando que la estructura volcara sobre el acompañante.
¿Por qué se inició una investigación? Las autoridades policiales y judiciales comenzaron pericias para determinar las causas de la falla en el enganche.