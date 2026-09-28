Tragedia en Jujuy: murió aplastado por la carroza de un colegio que se desenganchó de la camioneta

Una profunda conmoción sacudió a la comunidad educativa y a los vecinos de la capital jujeña tras registrarse un siniestro fatal durante el traslado de una carroza estudiantil perteneciente a un establecimiento del barrio Los Huaicos.

El trágico episodio ocurrió cuando una camioneta remolcaba el chasis alegórico mediante un sistema de tiro. En pleno trayecto, la lanza fija que unía a ambos vehículos sufrió una falla mecánica y se salió de su eje, provocando que la pesada estructura se desviara abruptamente hacia el margen izquierdo de la calzada.

Ante la maniobra, el acompañante del conductor descendió del rodado con la intención de detener e interponerse para enderezar el trayecto de la carroza. Sin embargo, debido a la inercia y la masa del chasis, la estructura terminó volcando y cayendo directamente sobre su cuerpo.

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"En el trayecto se salió de eje la lanza fija que los unía. Al salirse de eje, la carroza se dirige hacia la parte izquierda. El acompañante del conductor de la camioneta se bajó e intentó enderezar el chasis y la carroza, con todo su peso, cayó sobre el mismo", confirmó a Cadena 3 la oficial principal Emilia Ceballos.

Personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar de forma inmediata y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente, el hombre fue trasladado de urgencia hacia el hospital más cercano, donde los profesionales de salud confirmaron su deceso a causa de un traumatismo cerrado de tórax severo. Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas de la falla en el enganche.