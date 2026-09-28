Matías Capozucca recuperó la libertad tras una revisión de su prisión preventiva

FOTO: Matías Capozucca protagonizó un trágico accidente vial en estado de ebriedad en 2005.

La Cámara Penal de Rosario revocó la prisión preventiva que pesaba sobre Matías Capozucca, quien había sido imputado por amenazas coactivas y violación de domicilio contra su expareja, en una causa investigada bajo un contexto de violencia de género.

La decisión fue tomada este lunes por el juez Javier Beltramone, durante una audiencia de revisión. La fiscal Eliana Zingoni y la víctima, representada por el abogado Ignacio Carbone, solicitaron que continuara detenido. La mujer manifestó ante la Justicia que tiene “mucho miedo”.

La defensa, integrada por los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez, pidió la libertad del acusado. Beltramone hizo lugar al planteo y estableció una fianza de $3 millones, además de una prohibición de acercamiento y el uso de una tobillera electrónica.

Capozucca había sido detenido el 5 de septiembre y la jueza Melania Carrara había dispuesto 60 días de prisión preventiva tras la imputación por dos hechos ocurridos entre el 3 y el 5 de septiembre. Con la resolución de la Cámara Penal, recuperó la libertad bajo las medidas de control establecidas.