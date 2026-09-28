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Detienen a dos hombres tras hallar muerto a un adolescente de 16 años en Salta

La víctima fue hallada sin vida en la localidad de Las Lajitas y los implicados serán imputados por el delito de homicidio criminis causa.

28/09/2026 | 14:46Redacción Cadena 3

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Detienen a dos hombres tras hallar muerto a un adolescente de 16 años en Salta

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Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Dos hombres fueron detenidos este lunes por su supuesta implicación en el homicidio de un adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la localidad salteña de Las Lajitas.

El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, se trasladó a la zona rural donde fue hallado el cadáver y dispuso la intervención de personal de Criminalística de la Policía de la Provincia y de la Brigada de Investigaciones de esa jurisdicción para realizar los análisis pertinentes.

El cuerpo fue enviado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta para llevar a cabo la autopsia.

Saravia también ordenó allanamientos, resultando en la detención de dos hombres como sospechosos. Durante estos operativos, se recolectó material relevante para la investigación.

Ambos detenidos enfrentarán cargos por el delito de homicidio criminis causa, que conlleva la pena máxima de prisión perpetua, según lo estipulado por el artículo 80, inciso 7 del Código Penal.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un adolescente de 16 años fue hallado muerto en Salta.

¿Quiénes están involucrados?
Dos hombres han sido detenidos como sospechosos del crimen.

¿Cuándo se produjeron los hechos?
El hallazgo y las detenciones ocurrieron el lunes 28 de septiembre.

¿Dónde sucedió?
En la localidad de Las Lajitas, en la provincia de Salta.

¿Por qué están detenidos?
Serán imputados por homicidio criminis causa, que prevé prisión perpetua.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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