FOTO: Detienen a dos hombres tras hallar muerto a un adolescente de 16 años en Salta

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Dos hombres fueron detenidos este lunes por su supuesta implicación en el homicidio de un adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la localidad salteña de Las Lajitas.

El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, se trasladó a la zona rural donde fue hallado el cadáver y dispuso la intervención de personal de Criminalística de la Policía de la Provincia y de la Brigada de Investigaciones de esa jurisdicción para realizar los análisis pertinentes.

El cuerpo fue enviado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta para llevar a cabo la autopsia.

Saravia también ordenó allanamientos, resultando en la detención de dos hombres como sospechosos. Durante estos operativos, se recolectó material relevante para la investigación.

Ambos detenidos enfrentarán cargos por el delito de homicidio criminis causa, que conlleva la pena máxima de prisión perpetua, según lo estipulado por el artículo 80, inciso 7 del Código Penal.