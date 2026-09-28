La Joaqui y Tiago PZK confirman su romance con una imagen que sorprende a sus seguidores

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- En un giro inesperado, La Joaqui ha hecho oficial su relación con el cantante Tiago PZK, poco después de anunciar su separación del cuartetero Luck Ra. Este anuncio fue realizado a través de un posteo en sus redes sociales, donde Tiago compartió una imagen de ambos bajando de un jet privado.

A pesar de que la foto fue subida por Tiago en sus historias de Instagram, La Joaqui optó por no replicar la imagen en su perfil. Según la Agencia Noticias Argentinas, este gesto de Tiago marca un nuevo capítulo en su relación, que ha estado rodeada de rumores y especulaciones desde la separación de La Joaqui.

La cantante había comunicado el final de su relación con Luck Ra a finales de julio, describiéndolo como "el gran amor de su vida". Sin embargo, a pocas semanas de esa declaración, comenzaron a surgir rumores sobre su cercanía con Tiago, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales.

La situación se complicó aún más cuando Luck Ra enfrentó acusaciones de infidelidad, sugiriendo que La Joaqui estaría saliendo con un "ex gran amigo" suyo. En medio de esta controversia, La Joaqui aclaró que conocía a Tiago desde hacía años y que su relación no era algo nuevo.

En el programa Sálvese quien pueda de América TV, la periodista Yanina Latorre reveló detalles sobre el inicio de su romance, destacando que ambos son amigos desde la adolescencia. "Ellos son amigos desde los 14 años de Tiago y 19 de ella", afirmó Latorre.

Además, la conductora mencionó que Tiago estuvo presente durante un momento difícil de La Joaqui, quien enfrentó problemas de salud derivados del estrés por su ruptura con Luck Ra. "A ella la internaron y no se supo ni nadie se enteró. Ella está con un problema de anorexia nerviosa, bajó 10 kg, es muy flaquita", agregó Latorre, enfatizando el apoyo que Tiago le brindó en ese momento.

Según Latorre, después de la internación, ambos se reunieron en un rancho en Cañuelas con amigos, lo que generó más especulaciones sobre su relación. "Se viraliza eso, después le sacan una foto y tuvieron hasta ahora dos citas", concluyó.