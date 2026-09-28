Tucumán evalúa sumar dos feriados por la visita del papa León XIV
Serían el 10 y el 11 de noviembre, para facilitar los viajes de los fieles, principalmente a Córdoba. La medida todavía no fue confirmada y se agregaría al feriado nacional del lunes 9.
28/09/2026 | 10:54Redacción Cadena 3
FOTO: León XIV visitará Argentina en noviembre.
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El Gobierno de Tucumán evalúa declarar feriados provinciales el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La propuesta está bajo análisis del gobernador y podría definirse en las próximas horas.
Según informó la corresponsal de Cadena 3 en esa provincia, el objetivo es facilitar el traslado de los tucumanos que quieran participar de las actividades del pontífice, principalmente en Córdoba, por su cercanía. El argumento es permitir que puedan viajar sin incurrir en inasistencias laborales.
De acuerdo con ese reporte, la iniciativa contemplaría principalmente a la administración pública, las escuelas y las dependencias de los tres poderes del Estado provincial. Dentro de los ámbitos alcanzados, también comprendería a quienes no viajen para ver al Papa. La aplicación al comercio no quedó precisada.
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Los dos días en evaluación se sumarían al lunes 9 de noviembre, que ya fue establecido como feriado nacional. El Decreto 1103/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, confirmó el siguiente cronograma por la visita papal.
Por el momento, Tucumán tiene confirmado únicamente el feriado nacional del lunes 9. La incorporación del martes y el miércoles depende de la decisión provincial.
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• El cronograma de feriados
-Lunes 9 de noviembre: todo el territorio argentino.
-Martes 10 de noviembre: provincia de Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Miércoles 11 de noviembre: provincia de Buenos Aires.
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Informe de Rosalía Cazorla.
Lectura rápida
¿Qué se evalúa en Tucumán? Se evalúa declarar feriados provinciales el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre.
¿Quién visitará Argentina? El papa León XIV visitará Argentina.
¿Cuándo se tomaría la decisión? La decisión podría definirse en las próximas horas.
¿Dónde se realizarán las actividades del pontífice? Principalmente en Córdoba.
¿Por qué se proponen estos feriados? Para facilitar el traslado de los tucumanos que quieran participar sin incurrir en inasistencias laborales.