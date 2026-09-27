Córdoba se prepara para un cambio climático: a cuánto bajará la temperatura

El calor húmedo se despide de Córdoba y los últimos días de septiembre traerán un cambio notable en las condiciones climáticas.

El domingo se registró la última jornada con temperaturas propias del verano, acompañadas de una elevada humedad. Durante esa jornada, algunas tormentas aisladas comenzaron a aparecer en el sur provincial, anticipando un cambio en el tiempo.

Desde la noche del domingo, la inestabilidad se extenderá hacia otros sectores de Córdoba. Al inicio de la semana, se prevé una máxima de 22 grados, con lluvias que se encontrarán principalmente en la primera parte del día y se extenderán hasta después del mediodía.

El martes, las condiciones se mantendrán similares, con una humedad persistente, algo de inestabilidad y una máxima cercana a los 23 grados.

Las precipitaciones disminuirán durante el miércoles, cuando el sol vuelva de manera paulatina y la temperatura se mantendrá alrededor de los 22 grados.

Con el inicio de octubre, se anticipa un nuevo aumento en las temperaturas. Para el jueves y viernes, se esperan registros por encima de los 25 grados, marcando el regreso del calor tras los días de lluvia.