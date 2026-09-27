Los hinchas de Boca invadieron el campo de juego tras la épica remontada ante Racing
El conjunto de Rodolfo Arruabarrena venció a Racing por 3-2 y se metió a semifinales de la Copa Argentina.
27/09/2026 | 19:31Redacción Cadena 3
FOTO: Los hinchas de Boca invadieron el campo de juego. (Captura)
Boca se veía afuera de la Copa Argentina cuando estuvo en desventaja a partir de dos goles de Racing, pero una actuación inolvidable del atacante Enner Valencia, con tres tantos, puso el 3-2 final en los últimos 20 minutos, para darle a su equipo el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026.
En un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, la “Academia” había arrancado en ventaja con tantos del volante Gastón Lodico y el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, a los 19 del primero y dos del segundo tiempo, mientras que Valencia anotó en 27, 34 y 50 minutos de la segunda parte.
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Fútbol. Con tres goles de Valencia, Boca se lo dio vuelta a Racing y se metió en semis de Copa Argentina
"El Xeneize" caía 2-0 ante la "Academia", pero el ecuatoriano anotó tres goles para dar vuelta el encuentro. Jugará ante Banfield.
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Tras el pitazo final, una multitud de hinchas de Boca invadieron el campo de juego para abrazar a los jugadores "xeneizes", sacarse fotos y pedirles las camisetas.
Los futbolistas debieron irse al vestuario debido a la cantidad de hinchas que había en la cancha.
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Unos minutos más tarde, los jugadores volvieron al campo de juego para festejar junto a los hinchas que no se movían de sus lugares en el Gigante de Arroyito.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Boca logró un impresionante triunfo por 3-2 sobre Racing en la Copa Argentina gracias a tres goles de Enner Valencia.
¿Quién fue el protagonista del partido?
El atacante Enner Valencia destacó al marcar tres goles en los últimos 20 minutos.
¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se disputó en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central durante la Copa Argentina 2026.
¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro tuvo lugar en el Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario.
¿Por qué fue notable la celebración de los hinchas?
Los hinchas de Boca invadieron el campo de juego para celebrar el triunfo y pedir camisetas a los jugadores.