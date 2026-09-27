Los hinchas de Boca invadieron el campo de juego tras la épica remontada ante Racing

Boca se veía afuera de la Copa Argentina cuando estuvo en desventaja a partir de dos goles de Racing, pero una actuación inolvidable del atacante Enner Valencia, con tres tantos, puso el 3-2 final en los últimos 20 minutos, para darle a su equipo el pase a la semifinal de la Copa Argentina 2026.

En un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, la “Academia” había arrancado en ventaja con tantos del volante Gastón Lodico y el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, a los 19 del primero y dos del segundo tiempo, mientras que Valencia anotó en 27, 34 y 50 minutos de la segunda parte.

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Tras el pitazo final, una multitud de hinchas de Boca invadieron el campo de juego para abrazar a los jugadores "xeneizes", sacarse fotos y pedirles las camisetas.

Los futbolistas debieron irse al vestuario debido a la cantidad de hinchas que había en la cancha.

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Unos minutos más tarde, los jugadores volvieron al campo de juego para festejar junto a los hinchas que no se movían de sus lugares en el Gigante de Arroyito.