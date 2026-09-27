Franco Colapinto: otro piloto defiende su accionar tras el incidente en Bakú

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) – Alex Brundle, hijo del ex corredor de Fórmula 1 Martin Brundle y actual piloto en el automovilismo británico, se unió a otros colegas para respaldar a Franco Colapinto, quien fue objeto de críticas tras su actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán. En ese evento, Colapinto dejó fuera de carrera al británico Lando Norris (McLaren) y al francés Pierre Gasly, provocando un choque en la primera curva.

El incidente ocurrió cuando Colapinto frenó tarde al reiniciarse la carrera tras el auto de seguridad, impactando el monoplaza de Gasly, quien a su vez chocó contra Norris. En declaraciones a F1 TV, Brundle, con experiencia en competencias como las 24 Horas de Le Mans y 24 Horas de Nürburgring, comentó sobre la naturaleza de los errores en las carreras.

"Todos lo hemos hecho en algún momento. Te pasas de largo, tienes los frenos fríos. Yo definitivamente lo he hecho. Entras demasiado profundo; eso es el automovilismo", expresó Brundle, aludiendo a la presión y la rapidez de decisiones que enfrentan los pilotos en la pista.

El piloto también mencionó que factores como la temperatura pueden afectar el rendimiento: "La temperatura ambiente había bajado un poco," indicó, señalando cómo influencias externas pueden impactar en la conducción. Además, enfatizó la importancia de asumir la responsabilidad por los errores cometidos: "levantar la mano y asumir la responsabilidad, y a veces tienes que decir: 'Mira, entré demasiado profundo. Cometí un error'." Este acto de disculparse y reconocer la culpa es parte del protocolo en los boxes.

Brundle continuó, subrayando que tras disculparse, es crucial seguir adelante: "Te disculpas con todos en el garaje una vez y después sigues con tu vida". En un deporte donde las carreras son continuas, es fundamental aprender de los errores y mirar hacia el futuro.

Recordó también un incidente previo con Kimi Antonelli, actual líder del campeonato, quien chocó con Max Verstappen en el Gran Premio de Austria de 2025, demostrando que las decisiones en los primeros momentos de una carrera pueden ser decisivas.

La esencia del automovilismo, según Brundle, radica en aceptar los errores y la necesidad de continuar: errores inevitables, responsabilidad asumida y la necesidad de seguir adelante para la próxima vuelta.

"Tienes que seguir adelante. Recuerdo al piloto que lidera el campeonato mundial haciendo algo muy similar en las primeras etapas de su carrera en Fórmula 1 y golpeando con fuerza, por ejemplo, contra el costado del auto de Max Verstappen", resumió.

Tras el incidente en Bakú, Colapinto asumió su error, aunque esto no detuvo las críticas, incluyendo un fuerte comunicado de Alpine y las declaraciones de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería. A pesar de las críticas, pilotos como George Russell, Max Verstappen e Isack Hadjar salieron en defensa de Colapinto, sugiriendo que una sanción severa sería excesiva. Finalmente, el argentino fue penalizado con cinco posiciones en la parrilla de salida de la próxima carrera, que se llevará a cabo en Bahréin entre el 2 y 4 de octubre.