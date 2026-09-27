Nuevo comunicado de Alpine: volvió a repudiar el odio en redes tras el fallido GP de Azerbaiyán

Alpine volvió a pronunciarse este domingo contra el odio y los comentarios abusivos en redes sociales luego del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

La escudería francesa remarcó que los errores forman parte de la competencia, especialmente cuando los pilotos llevan los límites al máximo, y pidió evitar cualquier tipo de agresión hacia quienes forman parte del equipo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado o la consecuencia, nadie debe ser objeto del odio o de comentarios abusivos”, expresó Alpine.

En el mismo comunicado, la escudería fue contundente al referirse a las reacciones que tuvo parte de su público tras la competencia.

“Condenamos fuertemente las reacciones de algunos fanáticos”, señaló Alpine.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La referencia de la escudería se da tras el error de Franco Colapinto, quien protagonizó un accidente complejo. El incidente ocurrió en la vuelta 36, durante el reinicio de la competencia tras el retiro del auto de seguridad. El argentino intentó avanzar por el interior de la primera curva del circuito de Bakú, pero no logró controlar su Alpine y golpeó el lateral izquierdo del monoplaza de Pierre Gasly.

Como consecuencia del impacto, el francés perdió el control y chocó contra el McLaren de Norris. Ambos abandonaron de inmediato, mientras que Colapinto tampoco pudo continuar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

.

Lectura rápida