Nuevo comunicado de Alpine: volvió a repudiar el odio en redes tras el fallido GP de Azerbaiyán
La escudería francesa emitió este domingo otro comunicado tras la carrera en la que Colapinto cometió un error y abandonó junto a Gasly y cuestionó las reacciones de algunos fanáticos hacia sus integrantes.
27/09/2026 | 09:29Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto y Pierre Gasly detrás. (Foto: F1)
FOTO: Franco Colapinto y Flavio Briatore. (Foto: @alpineclub_esp)
Alpine volvió a pronunciarse este domingo contra el odio y los comentarios abusivos en redes sociales luego del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.
La escudería francesa remarcó que los errores forman parte de la competencia, especialmente cuando los pilotos llevan los límites al máximo, y pidió evitar cualquier tipo de agresión hacia quienes forman parte del equipo.
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“Los errores ocurren cuando se corre al límite y, sin importar el resultado o la consecuencia, nadie debe ser objeto del odio o de comentarios abusivos”, expresó Alpine.
En el mismo comunicado, la escudería fue contundente al referirse a las reacciones que tuvo parte de su público tras la competencia.
“Condenamos fuertemente las reacciones de algunos fanáticos”, señaló Alpine.
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Los comisarios determinaron que el argentino frenó demasiado tarde y entró sin control a la curva. El incidente también dejó fuera de carrera a Pierre Gasly y Lando Norris.
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La referencia de la escudería se da tras el error de Franco Colapinto, quien protagonizó un accidente complejo. El incidente ocurrió en la vuelta 36, durante el reinicio de la competencia tras el retiro del auto de seguridad. El argentino intentó avanzar por el interior de la primera curva del circuito de Bakú, pero no logró controlar su Alpine y golpeó el lateral izquierdo del monoplaza de Pierre Gasly.
Como consecuencia del impacto, el francés perdió el control y chocó contra el McLaren de Norris. Ambos abandonaron de inmediato, mientras que Colapinto tampoco pudo continuar.
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El directivo de Alpine lamentó la pérdida de puntos, destacó el trabajo de Gasly y pidió disculpas a Norris y McLaren, también perjudicados por el incidente. "Fue una maniobra muy desafortunada para un piloto con su experiencia", señaló.
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Lectura rápida
¿Qué hizo Alpine?
Alpine se pronunció contra el odio y los comentarios abusivos en redes sociales tras el Gran Premio de Azerbaiyán.
¿Quién es Alpine?
Alpine es una escudería francesa de Fórmula 1.
¿Cuándo ocurrió la declaración?
La declaración se realizó luego del Gran Premio de Azerbaiyán.
¿Dónde se produjeron los comentarios abusivos?
Los comentarios abusivos se produjeron en redes sociales.
¿Por qué Alpine condena las reacciones?
Alpine condena las reacciones porque los errores son parte de la competencia y no justifican el odio hacia el equipo.