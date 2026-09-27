Raoni Barcelos se encuentra estable tras un traumatismo en UFC Vegas 121

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- El peleador brasileño Raoni Barcelos se encuentra estable, alerta y con plena movilidad tras ser trasladado de emergencia a un centro de traumatología de nivel 1 luego de su combate frente al estadounidense con raíces mexicanas Raúl Rosas Jr. en el evento principal de UFC Vegas 121, celebrado en la ciudad de Las Vegas.

El enfrentamiento de peso gallo concluyó en el quinto asalto cuando Rosas Jr. derribó a Barcelos cerca de la reja.

La intervención inmediata del árbitro y del cuerpo médico se produjo al notar que el veterano de 30 años quedó inmóvil sobre la lona, sin que se apreciara un impacto contundente o una caída aparatosa previa.

Ante la gravedad de la escena, Barcelos fue retirado en camilla para recibir atención médica especializada.

UFC confirmó mediante un comunicado oficial que el equipo médico del hospital le realizó una tomografía computarizada y una evaluación integral exhaustiva.

La organización despejó las especulaciones surgidas durante la transmisión sobre un eventual problema cardíaco y aclaró que el peleador permanece bajo observación estricta, sin reportes de haber sufrido un infarto.

Davi Ramos, entrenador de Barcelos, envió un mensaje de tranquilidad a la afición mientras se completaban los exámenes de rigor y ratificó que el deportista se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, Raúl Rosas Jr., de 21 años, selló la victoria más relevante de su carrera en la organización a la que ingresó a los 17 años tras su paso por el Dana White’s Contender Series.

El joven prospecto impuso condiciones en el asalto final sobre el noveno clasificado de la división, lo que consolidó su ascenso dentro de las artes marciales mixtas tras recuperarse de su única derrota profesional sufrida en abril de 2023.

UFC mantendrá bajo supervisión a Barcelos e informará sobre su evolución médica a medida que haya nuevos reportes.