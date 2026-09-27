TC Pick Up: Palazzo ganó la carrera del año en el retorno del 'Fangio' a la actividad nacional

Hernán José Palazzo, con la Toyota Hilux del EZE B Team, ganó con espectacular definición la 8ª Fecha del TC Pick Up en el Autódromo Juan Manuel Fangio -4.300 mts.- de Balcarce, la apertura de la 'Copa de Oro Shell V-Power 2026', frente a una multitud de 40 mil personas. Lo escoltaron, tras dura lucha, el local Diego Ciantini y Otto Fritzler, con sendas Ford Ranger.

En un mediodía que se fue nublando (18°C) y con la brisa fresca peinando la vegetación baja de la Sierra La Barrosa, la competencia tuvo un desarrollo pleno de alternativas cambiantes y maniobras ajustadas, que premió a los vencedores y el entusiasmo del público que se volcó masivamente a apoyar la vuelta del automovilismo nacional al 'Fangio', después de 15 años.

La prueba se abrió con Werner mandando desde la pole, delante de Fritzler y Canapino enredado con el semitrompo de Azar en la Curva 1, rompiendo la trompa de su Chevrolet S10. En la vuelta 4, otro patinazo y toque enviaba contra el muro a Dianda -VW- y Abdala -Ford-. Para que en el giro siguiente salga el primero de los tres Pace Car de la carrera.

Todo recomenzó en la v.7, con Werner, Fritzler, Palazzo, Mangoni, Ciantini, el Gurí Martínez, 'Bocha' Ciantini, Ricciardi, Mazzacane, Valle y Faín. El puntero conducía la final con autoridad y era detrás suyo donde la carrera mostraba los duelos más interesantes. Palazzo en la v.9 superó a Fritzler con una gran maniobra en la última curva. En el giro siguiente, se pasó Mangoni y perdió varios puestos, mientras Tadei y Faín se engancharon en 'La Olla', terminaron en el muro y se neutralizó otra vez la prueba. Circunstancia que aprovechaba Canapino para tratar de arreglar su trompa con cinta y lograr un poco más de carga aerodinámica.

El relanzamiento de la v.11 sería el último que conduciría Werner, porque en la Curva 2, Palazzo se le tiró por dentro y Fritzler por fuera, los dos lo superaron y se fueron luchando entre ellos hasta la C3, donde prevaleció Palazzo, mientras Ciantini también desplazaba al puntero de la Copa.

La lucha, adelante se hizo muy buena, entre los tres jóvenes, Palazzo, Fritzler y Ciantini, que iban a entregar más, todavía. Porque en la v.14 se quedaba Mangoni y salía otra vez el PC. Y en el relanzamiento de la v.16, Fritzler cargó con todo en la C1 sobre Palazzo, que defendió bien pero se pasó un poco en la salida. La lucha entre los dos, siguió en la C2 y la circunstancia la aprovechó Ciantini para pasar a los dos por dentro en 'La Olla'. La Barrosa estalló en una ovación cuando en la v.17 su piloto pasó puntero en la chicana.

Pero Palazzo no pensaba en rendirse: "Me ayudaron de arriba, fue la mejor carrera de mi vida", nos diría después. Lo cierto, es que sin esperar demasiado, en la siguiente llegada a la C1 estiró con todo el frenaje por fuera y superó otra vez a Ciantini para dominar la carrera hasta el final, sobre el balcarceño y sobre Fritzler, en una de las disputas más emocionantes del TCPK.

Palazzo, Ciantini y Fritlez, los del podio. Detrás, Lucas Valle 4°, en gran avance, 5° el 'Guri' Martínez con una demostración de vigencia impresionante, Ricciardi, Canapino, 'Bocha' Ciantini, Mazzacane y De Carlo.

Una gran carrera y la demostración de un gran trabajo de parte de los organizadores y los dueños del 'Juan Manuel Fangio' para devolverlo a la actividad con seguridad plena y vigencia indiscutible.

Werner que llegó conduciendo la Copa, ahora se marcha a la próxima fecha del 18 de octubre, sabiendo que también en Palazzo tendrá otro gran rival para volver a obtener una nueva corona en las pick ups.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Balcarce, Pcia. de Buenos Aires. Fotos: C3M, Damián Barischpolski y ACTC Prensa