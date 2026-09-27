Un expiloto de Fórmula 1 defendió a Colapinto tras su accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán

Juan Pablo Montoya analizó el accidente que protagonizó el argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Durante la competencia, Colapinto chocó con Pierre Gasly y Lando Norris, lo que resultó en la eliminación de los tres pilotos. El argentino asumió la responsabilidad del incidente y se disculpó por lo ocurrido.

Montoya, expiloto de Fórmula 1, brindó su apoyo a Colapinto, destacando su actitud durante el reinicio de la carrera. "Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo", expresó Montoya en una entrevista con F1 TV. El expiloto explicó que Colapinto decidió intentar avanzar posiciones en lugar de conformarse con el décimo puesto que ocupaba antes del relanzamiento.

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Colapinto marchaba décimo cuando la carrera se relanzó en la vuelta 36 de las 51 previstas. En la primera curva, el argentino intentó avanzar, pero chocó contra Gasly, quien luego impactó a Norris, dejando a los tres fuera de la competencia. Montoya analizó la maniobra de Colapinto, enfocándose en la velocidad con la que los pilotos llegan a esa zona del circuito y las diferentes referencias de frenada que pueden utilizar tras un Safety Car.

Montoya explicó que Colapinto se encontró con una situación de tráfico, ya que los autos que lo precedían comenzaron a frenar antes de lo que él esperaba. El colombiano relató que Colapinto intentó evitar el impacto, pero ya tenía poco margen para maniobrar. "El problema es que, cuando estás tan atrás, es como un embotellamiento: todos van levantando y levantando, y ves que él frena y va a llevarse puesto a alguien, así que se aparta y se va hacia el interior", indicó Montoya.

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Si bien Montoya no negó la responsabilidad de Colapinto en el accidente, también reconoció que su maniobra perjudicó a varios pilotos. "Casi detuvo el auto. Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando", sostuvo. Sin embargo, el expiloto consideró que Colapinto estuvo cerca de evitar el accidente y resaltó la intención del argentino de aprovechar la oportunidad que se presentó durante el reinicio. "Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca", concluyó Montoya.