El impactante golazo olímpico de Gastón Lodico para abrir el marcador en Racing-Boca

En el Gigante de Arroyito de Rosario, Racing Club abrió el marcador ante Boca Juniors con un tanto de categoría en el clásico por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

A los 19 minutos del primer tiempo, Gastón Lodico ejecutó un córner desde la izquierda y convirtió de manera directa: la pelota se coló en el segundo palo y dejó sin chances a Leandro Brey.

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¡RACING SE PONE EN VENTAJA!



Gastón Lodico abrió el marcador con este golazo olímpico para poner 1-0 a la Academia a los 18' del primer tiempo pic.twitter.com/0fSV09bC2X — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

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El golazo olímpico puso el 1-0 a favor de la Academia y generó un fuerte grito en la parcialidad de Avellaneda.

Una de las imágenes que más llamaron la atención del momento fue la de un hincha que antes que el jugador pateé el tiro de esquina le hizo la seña de que lo haga cerrado.