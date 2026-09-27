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El impactante golazo olímpico de Gastón Lodico para abrir el marcador en Racing-Boca

El ex mediocampista de Instituto puso el 1-0 con un golazo a los 19 minutos del primer tiempo.

27/09/2026 | 17:26Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Lodico anotó un golazo. (Captura)

FOTO: Lodico anotó un golazo. (Captura)

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En el Gigante de Arroyito de Rosario, Racing Club abrió el marcador ante Boca Juniors con un tanto de categoría en el clásico por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

A los 19 minutos del primer tiempo, Gastón Lodico ejecutó un córner desde la izquierda y convirtió de manera directa: la pelota se coló en el segundo palo y dejó sin chances a Leandro Brey.

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/Fin Código Embebido/

El golazo olímpico puso el 1-0 a favor de la Academia y generó un fuerte grito en la parcialidad de Avellaneda.

Una de las imágenes que más llamaron la atención del momento fue la de un hincha que antes que el jugador pateé el tiro de esquina le hizo la seña de que lo haga cerrado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Racing Club abrió el marcador ante Boca Juniors con un gol olímpico en la Copa Argentina 2026.

¿Quién anotó el gol?
El gol fue anotado por Gastón Lodico en un córner ejecutado directamente.

¿Cuándo se produjo el gol?
El gol se produjo a los 19 minutos del primer tiempo.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido tuvo lugar en el Gigante de Arroyito de Rosario.

¿Cómo reaccionó la hinchada?
La hinchada de Racing Club celebró con un fuerte grito tras el gol.

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