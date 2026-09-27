Lali Espósito despidió su gira en River con un show inolvidable y emotivo posteo en redes sociales

Lali Espósito se despidió de su gira de presentación de su disco "No vayas a atender cuando el demonio llama" con un gran concierto en el estadio de River Plate.

La artista, que se presentó el 27 de septiembre de 2026, compartió su emoción en redes sociales después de una noche inolvidable. En su posteo, Lali escribió: "Tengo el corazón explotado y una resaca fatal. Los amo". Concluyó su mensaje con un agradecimiento: "Gracias. Lo de ayer fue... no puedo describirlo".

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Tengo el corazón explotado y una resaca fatal. Los amo

GRACIAS

Lo de ayer fue... no puedo describirlo. — Lali (@lalioficial) September 27, 2026

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Durante el recital, uno de los momentos más destacados ocurrió cuando Lali invitó a su colega Tini Stoessel a compartir el escenario. Ambas artistas, vestidas de novia, interpretaron juntas "Like a Virgin" y "1Amor". La aparición de Tini sorprendió al público y generó una ovación. Tras la presentación, Tini expresó su agradecimiento a Lali: "Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá. Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas".

Lali, a su vez, dedicó unas palabras a Tini, resaltando el camino que ambas recorrieron desde sus inicios en la música hasta convertirse en referentes del pop argentino. Dijo: "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos". La frase fue recibida con una ovación por parte del público, que celebró el encuentro de las dos artistas.

Después de interpretar "Like a Virgin", Lali y Tini continuaron su actuación con "1Amor", acompañadas por Marilina Bertoldi en la guitarra. El tema culminó con un beso entre las tres, otro de los momentos memorables de la velada. Al finalizar el show, las artistas mostraron su emoción y felicidad por haber compartido el escenario en River. El público acompañó el encuentro con gritos y aplausos, mientras las imágenes de las dos artistas vestidas de novia comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.