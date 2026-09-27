Tragedia en India: 56 muertos y 46 heridos por inundaciones en Uttar Pradesh

FOTO: Imagen de la zona afectada por nuevas inundaciones en la India.

Al menos 56 personas murieron y otras 46 resultaron heridas como consecuencia de las intensas lluvias, tormentas e inundaciones que afectan al estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, informaron este domingo las autoridades locales.

Las víctimas, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, se registraron entre el viernes 25 y la mañana de este domingo, durante un intenso temporal que provocó inundaciones y anegamientos en numerosos distritos, además de importantes daños materiales.

Según datos de la oficina del comisionado de Ayuda de Uttar Pradesh, 1.021 viviendas resultaron dañadas por el temporal, mientras que fuertes vientos derribaron árboles y postes de electricidad e inundaron rutas, calles y localidades.

Las fuertes precipitaciones afectaron, entre otras, a las ciudades y regiones de Kanpur, Varanasi, Prayagraj, Gorakhpur y Bareilly. Uttar Pradesh recibió 45,1 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas, frente a un promedio habitual de 1,8 milímetros para el período, según datos oficiales.

En tanto, 56 de los 75 distritos del estado registraron lluvias excesivas, mientras que algunas zonas acumularon precipitaciones extraordinariamente superiores a sus niveles normales.

La Comisión Central del Agua advirtió además sobre la crecida de los ríos Ghagra y Rapti, que superaron o se aproximaron a niveles considerados peligrosos en distintos puntos del estado, con riesgo para las poblaciones ubicadas en áreas bajas.

El Departamento Meteorológico de India explicó que las precipitaciones fueron provocadas por la interacción de dos sistemas meteorológicos, entre ellos una depresión originada en la bahía de Bengala.

Ese sistema se debilitó este domingo y se transformó en un área de baja presión, por lo que la intensidad de las lluvias comenzó a disminuir en algunas regiones.

Sin embargo, las autoridades mantuvieron alertas por nuevas precipitaciones fuertes y tormentas en varios distritos. El gobierno regional ordenó evaluar los daños provocados a los cultivos para avanzar con compensaciones a los productores afectados y dispuso brindar alojamiento alternativo a las familias cuyas viviendas quedaron dañadas.

Las autoridades recomendaron a la población evitar desplazamientos innecesarios por las zonas inundadas y mantenerse alejada de ríos, arroyos y cursos de agua con fuertes corrientes.