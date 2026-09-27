Ataques rusos en Ucrania dejan 14 muertos y 57 heridos en 24 horas

FOTO: Una casa arde en Járkov, Ucrania, tras el bombardeo ruso que ocasionó por lo menos 14 muertos este domingo.

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- Al menos 14 personas murieron y otras 57 resultaron heridas durante las últimas 24 horas por ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania, según el último balance difundido este domingo por las autoridades ucranianas.

Los bombardeos alcanzaron varias zonas del país y provocaron víctimas civiles y daños en viviendas e infraestructura, mientras continuaron los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas en distintos sectores del frente.

La mayor cantidad de víctimas se registró en la región de Járkov, donde las autoridades locales informaron de nueve muertos y 37 heridos como consecuencia de los ataques.

Entre los heridos hay menores de edad, de acuerdo con los balances difundidos por las administraciones regionales.

También se registraron víctimas en otras regiones del este y sur de Ucrania, entre ellas Donetsk, Zaporiyia y Jersón, alcanzadas por bombardeos, drones y otros ataques rusos.

Las fuerzas de Moscú continuaron utilizando vehículos aéreos no tripulados para atacar distintas zonas ucranianas durante la noche y la madrugada.

Las autoridades locales informaron además daños en edificios residenciales, viviendas particulares, vehículos e infraestructura.

Los servicios de emergencia trabajaron durante la jornada en las zonas afectadas para rescatar a las víctimas, extinguir incendios y retirar escombros.

El nuevo balance se produce mientras Rusia mantiene sus operaciones militares en el este de Ucrania y Kiev continúa reclamando a sus aliados occidentales un mayor respaldo militar y sistemas adicionales de defensa aérea.

Los ataques contra ciudades y localidades alejadas de la línea del frente se intensificaron en los últimos meses mediante el uso de drones y misiles.

Ucrania, por su parte, mantiene sus ataques contra objetivos militares, energéticos y logísticos dentro de territorio ruso.

La guerra, iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, continúa sin un acuerdo para un alto el fuego, mientras persisten los esfuerzos diplomáticos internacionales para intentar avanzar hacia una negociación.