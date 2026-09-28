Madonna brilla en su regreso a los MTV VMA's y se lleva siete estatuillas

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) -- Madonna, Taylor Swift, Sabrina Carpenter y otros destacados músicos se dieron cita en la reciente edición de los MTV Video Music Awards, que tuvo lugar el pasado domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La gala, conducida por el rapero Snoop Dogg, destacó por la amplia representación de artistas femeninas, donde Madonna lideró la lista de nominaciones con 13, seguida de Taylor Swift con 11 y Sabrina Carpenter y Ariana Grande con 7 cada una. Otros artistas como Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson lograron 5 nominaciones.

Durante la ceremonia, Taylor Swift fue homenajeada con el primer MTV VMA Artist Director Honors, un nuevo reconocimiento destinado a artistas que crean y dirigen sus propios videos musicales.

Este evento también marcó el regreso de Madonna al escenario de MTV, luego de 23 años de ausencia. La "reina del pop", como se la conoce, abrió la gala con una impresionante actuación y se llevó a casa 7 premios, reafirmando su relevancia en la industria musical.

La lista de ganadores incluyó varios premios destacados. En la categoría de MEJOR ÁLBUM, el premio fue para Madonna con "Confessions II". En CANCIÓN DEL VERANO, la ganadora fue Ariana Grande por "hate that i made you love me". Taylor Swift se llevó el galardón a VIDEO DEL AÑO por "The Fate of Ophelia".

En ARTISTA DEL AÑO, Madonna fue reconocida nuevamente, y en CANCIÓN DEL AÑO, el premio fue para BTS por "Swim". Otros premios destacados incluyeron MEJOR ARTISTA NUEVO que fue para Sienna Spiro y MEJOR COLABORACIÓN, que se llevó Madonna junto a Sabrina Carpenter por "Bring Your Love".

El evento fue un claro reflejo de la evolución del panorama musical y la continua influencia de artistas consagrados como Madonna.