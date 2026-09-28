FOTO: Asesinato en Ezeiza: joven de 22 años fallece tras ser golpeado con una piedra en la cabeza

Buenos Aires, 28 de septiembre (NA) – Un joven de 22 años perdió la vida tras ser golpeado con una piedra a la salida de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza. El ataque resultó en la detención de cuatro hombres.

El incidente tuvo lugar el domingo por la noche dentro del boliche Egipto, donde un grupo de jóvenes protagonizó una pelea, lo que llevó a su expulsión del establecimiento.

Una vez fuera, a aproximadamente 15 cuadras del local, el grupo se volvió a encontrar y comenzó una nueva discusión. En este contexto, cuatro de ellos lanzaron piedras, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el intercambio de proyectiles, Tomás Ezequiel Rojas fue impactado en la cabeza, lo que le causó la muerte de manera inmediata.

Los agresores se dieron a la fuga, pero las autoridades fueron alertadas rápidamente. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, se logró la aprehensión de uno de los implicados, identificado como C.R.E., de 18 años.

Para localizar a los otros sospechosos, se llevaron a cabo tres allanamientos, resultando en la captura de los otros agresores: T.U.J. (21), A.G.M. (23), señalado como el autor material del crimen, y S.G.U. (19).

La investigación fue caratulada como homicidio y está bajo la responsabilidad de la UFI N° 1 de Ezeiza, liderada por la fiscal Florencia Belloc.

Agencia NA